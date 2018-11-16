Назвали фрукт, который обладает уникальными свойствами для здоровья человека

Яблоко – это действительно уникальный продукт, который имеет положительную пользу для организма человека. Регулярное его употребление улучшает память и способствует продлению жизни.

Об этом рассказывают ученые Американского химического общества, пишет Cosmo.

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Ученые проводили исследование, которое длилось 15 лет. За это время они выяснили, что у подопытных животных, которых подкармливали яблоками, продолжительность жизни увеличилась на 10%. Кроме того, употребление в пищу этого фрукта каждый день может снизить риск ранней смерти на 35%.

Яблоки являются хорошим источником магния, калия, витамина С и флавоноидов, которые сосредоточены в их кожуре. Флавоноиды, в свою очередь, помогают расслабить кровеносные сосуды, а это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярное употребление яблок увеличивает производство и количество нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге (многофункциональный гормон, отвечающий за способность мозга изменяться и строить новые структуры). Повышение его количества в головном мозге приводит к улучшению памяти, препятствует возникновению болезни Альцгеймера, а также позволяет замедлить снижение умственных способностей человека.

Поэтому, исследователи советуют ежедневно съедать 2 яблока, чтобы улучшить свое здоровье.

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