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      Назвали фрукт, который обладает уникальными свойствами для здоровья человека

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      Яблоко обладает уникальными свойствами
      Яблоко обладает уникальными свойствами / Фото из открытых источников

      Яблоко – это действительно уникальный продукт, который имеет положительную пользу для организма человека. Регулярное его употребление улучшает память и способствует продлению жизни.

      Об этом рассказывают ученые Американского химического общества, пишет Cosmo.

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      Ученые проводили исследование, которое длилось 15 лет. За это время они выяснили, что у подопытных животных, которых подкармливали яблоками, продолжительность жизни увеличилась на 10%. Кроме того, употребление в пищу этого фрукта каждый день может снизить риск ранней смерти на 35%.

      Яблоки являются хорошим источником магния, калия, витамина С и флавоноидов, которые сосредоточены в их кожуре. Флавоноиды, в свою очередь, помогают расслабить кровеносные сосуды, а это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

      via GIPHY

      Регулярное употребление яблок увеличивает производство и количество нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге (многофункциональный гормон, отвечающий за способность мозга изменяться и строить новые структуры). Повышение его количества в головном мозге приводит к улучшению памяти, препятствует возникновению болезни Альцгеймера, а также позволяет замедлить снижение умственных способностей человека.

      Поэтому, исследователи советуют ежедневно съедать 2 яблока, чтобы улучшить свое здоровье.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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