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Назвали лучший фрукт для похудения

44 Читати новину українською
Какой фрукт улучшает метаболизм
Какой фрукт улучшает метаболизм / option1healthcare.com.vn

Канадские ученые из университета Лаваля установили уникальный суперфрукт, который способен вдвое быстрее ускорять процессы метаболизма.

Фрукт обнаружили в тропических лесах Амазонки, пишет EuekAlert!.

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Ученые провели эксперимент на мышах. Таким образом, они установили, что маленькие плоды мирциарии сомнительной или каму-каму, которые внешне похожи на крыжовник, могут облегчать работу пищеварительной системы.

Плоди мірціарії сумнівної

Плоды мирциарии сомнительной

Эти плоды богаты полифенолами, они также нормализуют метаболизм.

Исследование показало, что мыши, которые употребляли только плоды каму-каму, скорее переваривали пищу и выводили углеводы из организма. Следствием употребления каму-каму является двукратное падение индекса массы тела. Также грызуны набирали 50% меньше массы тела и избежали ожирения.

Плоды мирциарии сомнительной содержат большое количество витамина С, а кишечник грызунов, посаженных на уникальную диету, смог перестроиться и нормализовать микрофлору.

Каму-каму
Каму-каму

Сейчас ученые работают над формулой, которая позволит начать клинические исследования на людях.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle исследования Здоровье Ожирение Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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