Назвали лучший фрукт для похудения

Канадские ученые из университета Лаваля установили уникальный суперфрукт, который способен вдвое быстрее ускорять процессы метаболизма.

Фрукт обнаружили в тропических лесах Амазонки, пишет EuekAlert!.

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Ученые провели эксперимент на мышах. Таким образом, они установили, что маленькие плоды мирциарии сомнительной или каму-каму, которые внешне похожи на крыжовник, могут облегчать работу пищеварительной системы.

Плоды мирциарии сомнительной

Эти плоды богаты полифенолами, они также нормализуют метаболизм.

Исследование показало, что мыши, которые употребляли только плоды каму-каму, скорее переваривали пищу и выводили углеводы из организма. Следствием употребления каму-каму является двукратное падение индекса массы тела. Также грызуны набирали 50% меньше массы тела и избежали ожирения.

Плоды мирциарии сомнительной содержат большое количество витамина С, а кишечник грызунов, посаженных на уникальную диету, смог перестроиться и нормализовать микрофлору.



Каму-каму

Сейчас ученые работают над формулой, которая позволит начать клинические исследования на людях.

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