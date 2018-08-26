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Назвали лучший продукт от высокого давления

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Назвали лучший продукт от высокого давления
Назвали лучший продукт от высокого давления / bloemfonteincourant.co.za

Артериальное давление, когда оно бесконтрольно может повыситься в любой момент, мешает жить. Это – распространенная проблема у людей в развитых странах мира.

Гипертония является достаточно опасным заболеванием, ведь она увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Поэтому болезнь нельзя запускать.

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Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале American Journal of Hypertension, пишет Express.

Они доказали, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло.

Оливкову олію найкраще вживати від високого тиску

Оливковое масло лучше всего употреблять от высокого давления

Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом масле. Эксперты при этом призывают не использовать сливочное масло или подсолнечное масло.

Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не накапливался натрий, который увеличивает давление.

Людям с высоким давлением советуют перейти на диету, которая ограничивает количество жира. Взамен  им полезно употреблять свежие фрукты и овощи.
Гипертоникам необходимо ограничить себя в употреблении кофеина и алкоголя.

via GIPHY

К слову, ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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Новости за 26 августа
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