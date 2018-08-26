Назвали лучший продукт от высокого давления

Артериальное давление, когда оно бесконтрольно может повыситься в любой момент, мешает жить. Это – распространенная проблема у людей в развитых странах мира.

Гипертония является достаточно опасным заболеванием, ведь она увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Поэтому болезнь нельзя запускать.

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Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале American Journal of Hypertension, пишет Express.

Они доказали, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло.

Оливковое масло лучше всего употреблять от высокого давления

Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом масле. Эксперты при этом призывают не использовать сливочное масло или подсолнечное масло.

Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не накапливался натрий, который увеличивает давление.

Людям с высоким давлением советуют перейти на диету, которая ограничивает количество жира. Взамен им полезно употреблять свежие фрукты и овощи.

Гипертоникам необходимо ограничить себя в употреблении кофеина и алкоголя.

К слову, ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.

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