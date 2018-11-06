Назвали напиток, который уменьшит риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона

Канадские ученые из Исследовательского института Крембиля (Канада) изучили, как три типа кофе способны бороться с веществами, которые приводят к болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Neuroscience.

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При прогрессировании болезни Альцгеймера бета-амилоиды накапливаются и создают эмилоидные бляшки. Также они влияют на накопление тау-белков.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Ученые рассмотрели 6 составляющих кофе, среди которых – фенилинданы (phenylindanes) – антиоксиданты, появляющиеся только при обжарке кофе. Исследователи предполагают, что именно они могут предотвратить деменцию, потому что ингибируют (тормозят) белки бета-амилоида и тау-белки.

Исследователи выбрали три варианта обжарки одного вида кофе (арабики): слабая, средняя и сильная обжаривание без кофеина. Положительно повлияли на вещества, приводящие к деменции, два последних вида обжарки кофе.

Поэтому ученые сделали вывод, что фенилинданы нейтрализуют влияние белков, вызывающих симптомы болезней Альйгеймера и Паркинсона.

Исследователи отмечают, что это открытие пока не является лекарством от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Однако следующим этапом является исследование действий веществ.

Болезнь Паркинсона – что это? Это медленно прогрессирующее заболевание дегенеративного характера, которое характеризуется избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными нарушениями: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью мышц и тремором, которые возникают в покое.

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