Назвали неожиданную пользу физической активности для мужчин

Ученые Медицинского центра Университета штата Огайо провели эксперименты и установили, что физические нагрузки положительно влияют на мужское здоровье и их будущих детей.

Об этом пишет журнал Diabetes.

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Ученые провели эксперимент над грызунами, который длился 3 недели. Одна группа мышей получала регулярную физическую нагрузку, другая группа – нет.

Во время эксперимента грызуны получали высококалорийную пищу. После завершения тестов у них брали пробы сперматозоидов, после к ним подсаживали самок для спаривания.

Состояние рожденного потомства оценивалось в возрасте года, поскольку это является временем расцвета сил у мышей.

Потомки "спортивных" самцов наследовали их активный здоровый метаболизм, имели более низкий уровень инсулина и лучше контролировали содержание сахара в крови. Упражнения их родителей полностью нивелировали негативное влияние высококалорийной диеты.

Самцы мышей с ожирением и проблемами со здоровьем, которые сумели за неделю до зачатия похудеть, могут стать родителями более умных детенышей в сравнении с самцами, которые вели малоподвижный образ жизни.

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