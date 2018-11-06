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      Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов

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      Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов
      Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов / latimes.com

      Исследователи Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) установили, что длительное воздействие шума окружающей среды увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

      Об этом пишет MedicalXpress.

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      Они проанализировали результаты позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии мозга и кровеносных сосудов почти 500 пациентов. Их средний возраст составил 56 лет.

      Специалисты провели замеры уровня влияния шума в местах постоянного проживания участников.

      Назвали неочікувану причину серцевих нападів та інсультівНазвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов

      Исследование показало, что миндалевидное тело головного мозга, которое играет роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях, более активное у людей, которые проживают, например, вблизи шоссе или аэропортов.

      У таких пациентов из-за сильного шумового воздействия уровень воспаления артерий значительно выше. Таким образом, у людей, живших вблизи шумных мест, втрое увеличивается риск возникновения инфаркта и инсульта.

      Вывод ученых: шум окружающей среды втрое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

      Шум навколишнього середовища втричі збільшує ризик серцево-судинних захворювань
      Шум окружающей среды втрое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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