Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов
Исследователи Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) установили, что длительное воздействие шума окружающей среды увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.
Об этом пишет MedicalXpress.
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Они проанализировали результаты позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии мозга и кровеносных сосудов почти 500 пациентов. Их средний возраст составил 56 лет.
Специалисты провели замеры уровня влияния шума в местах постоянного проживания участников.
Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов
Исследование показало, что миндалевидное тело головного мозга, которое играет роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях, более активное у людей, которые проживают, например, вблизи шоссе или аэропортов.
У таких пациентов из-за сильного шумового воздействия уровень воспаления артерий значительно выше. Таким образом, у людей, живших вблизи шумных мест, втрое увеличивается риск возникновения инфаркта и инсульта.
Вывод ученых: шум окружающей среды втрое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.
Шум окружающей среды втрое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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