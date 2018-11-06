Назвали неожиданную причину сердечных приступов и инсультов

Исследователи Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) установили, что длительное воздействие шума окружающей среды увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

Об этом пишет MedicalXpress.

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Они проанализировали результаты позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии мозга и кровеносных сосудов почти 500 пациентов. Их средний возраст составил 56 лет.

Специалисты провели замеры уровня влияния шума в местах постоянного проживания участников.

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Исследование показало, что миндалевидное тело головного мозга, которое играет роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях, более активное у людей, которые проживают, например, вблизи шоссе или аэропортов.

У таких пациентов из-за сильного шумового воздействия уровень воспаления артерий значительно выше. Таким образом, у людей, живших вблизи шумных мест, втрое увеличивается риск возникновения инфаркта и инсульта.

Вывод ученых: шум окружающей среды втрое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.



Шум окружающей среды втрое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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