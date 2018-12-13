Назвали неожиданный фактор, который стимулирует рост волос

Американские ученые из Гарвардского университета обнаружили нервы и мышцы, участвующие в появлении гусиной кожи, стимулируют стволовые клетки кожи к созданию волосяных фолликулов, а также рост волос.

Об этом открытии исследователи сообщили на встрече Американского общества клеточной биологии и Европейской организации микробиологии.

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"Гусиная кожа", то есть небольшие пузырьки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется невольно, когда, например, животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение.



Эффект "гусиной кожи" стимулирует рост волос

За это отвечают небольшие специальные мышцы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, которые являются частью симпатической нервной системы, которая отвечает за бессознательные действия (изменение размера зрачка при изменении освещения, пульс).

Ученые выяснили, что эти нервы расположены в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные луковицы. Обычно нервы окутаны в защитную миелиновую оболочку, но в случае волосяных луковиц нервы расположены в стволовых клетках в обнаженном виде, как провода без изоляции. Более того, оказалось, что нервы выделяют гормон норадреналин, который нужен для роста волос.

Вывод ученых: "гусиная кожа" активизирует рост волос и ускоряет его.

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