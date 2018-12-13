21:05
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA: Война Кирилла против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Назвали неожиданный фактор, который стимулирует рост волос

      184 Читати новину українською
      Эффект "гусиной кожи" стимулирует рост волос
      Эффект "гусиной кожи" стимулирует рост волос / pinterest.co.uk

      Американские ученые из Гарвардского университета обнаружили нервы и мышцы, участвующие в появлении гусиной кожи, стимулируют стволовые клетки кожи к созданию волосяных фолликулов, а также рост волос.

      Об этом открытии исследователи сообщили на встрече Американского общества клеточной биологии и Европейской организации микробиологии.

      Читайте также: К каким проблемам может привести отсутствие жиров в рационе

      "Гусиная кожа", то есть небольшие пузырьки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется невольно, когда, например, животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение.

      Ефект
      Эффект "гусиной кожи" стимулирует рост волос

      За это отвечают небольшие специальные мышцы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, которые являются частью симпатической нервной системы, которая отвечает за бессознательные действия (изменение размера зрачка при изменении освещения, пульс).

      Ученые выяснили, что эти нервы расположены в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные луковицы. Обычно нервы окутаны в защитную миелиновую оболочку, но в случае волосяных луковиц нервы расположены в стволовых клетках в обнаженном виде, как провода без изоляции. Более того, оказалось, что нервы выделяют гормон норадреналин, который нужен для роста волос.

      Вывод ученых: "гусиная кожа" активизирует рост волос и ускоряет его.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Доктор Евгений Комаровский исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук