11:44
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Назвали одну из основных причин психических расстройств

      66 Читати новину українською
      Травма головы является одной из основных причин психических расстройств
      Травма головы является одной из основных причин психических расстройств / redbubble.com

      Американские ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта пришли к выводу, что одной из причин возникновения психических расстройств являются травмы головы.

      В исследовании приняли участие 1155 человек, перенесших легкую черепно-мозговую травму, факт которой был зафиксирован врачами, пишет EurekAlert!.

      Читайте также: Психотерапевт разрушил 5 популярных мифов об антидепрессантах

      Для подтверждения результатов ученых была контрольная группа людей, у которых не было травм головы, однако были переломы рук и ног.

      Результаты исследования показывают, что через три и шесть месяцев люди, у которых было сотрясение мозга, гораздо чаще сообщали о симптомах посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

      Депресія може виникати через травму головиДепрессия может возникать из-за травмы головы

       
      Депрессия – симптомы
      угнетение;
      • потеря интереса;
      • невозможность испытывать радость;
      • уменьшение жизненной энергии, пассивность;
      • тревога;
      • сонливость или бессонница;
      • низкая концентрация;
      • потеря аппетита;
      • низкая самооценка;
      • чувство вины или отчаяния;
      • мысли о самоубийстве.

      Через шесть месяцев 21,2% людей, получивших травму головы, сообщили о проблемах с психикой. Среди контрольной группы этот показатель не превышал 8,7%.

      Исследователи убеждены, что полученные результаты помогут врачам понять, что нужно уделять особое внимание психическому состоянию пациентов через несколько месяцев после травм головы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Депрессия исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 519
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1433
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 384
      Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      31 января , 21:01 Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      657
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      31 января , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 4121
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Какая зарплата у Турчинова: названа сумма за февраль
       9 марта 2018 , 17:23
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Месси и Суарес вместе отпраздновали победу над Реалом
       29 октября 2018 , 09:21
      Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюкаслу – Ливерпуль получил шанс уйти в отрыв
       29 января , 23:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук