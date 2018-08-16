Потоп в Киеве: назвали одну из вероятных причин

В ночь на 16 августа сильный дождь и ветер накрыл столицу всего лишь на 20 минут, но оставил после себя последствия – поломанные деревья, затопленные улицы, сорванные крыши летних площадок ресторанов и кафе. На улицах Киева до сих пор работают коммунальщики.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Современная дренажная система не устояла перед непогодой, вода местами достигала 20 сантиметров. Одна из вероятных причин потопа – сливные решетки были забиты листьями и ветками.

На улицах столицы было повалено более 200 деревьев, пострадали фасады многих домов. Самые проблемные участки сейчас – это Подол, метро Дрогожичи, улица Елены Телиги, Борщаговская, площадь Победы.

Почти тысяча коммунальщики работают с 4 утра, также задействовали 50 единиц техники. В Киевском горсовете отметили, что ливневые канализации в ужасном состоянии, их ремонтируют постепенно.

Движение восстановлено, проблем с передвижением общественного транспорта нет. Медики отметили, что пострадавших от непогоды нет.