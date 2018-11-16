Если мать отказывается от грудного вскармливания и дает ребенку смесь, то это в будущем может привести к проблемам с менструальным циклом у женщин.

Об этом пишет портал "Наша Мама".

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Ученые проанализировали более 1500 женщин. Они обнаружили, что кормление девочек детской смесью на 40% увеличивал вероятность применения гормональной контрацепции в связи с болями.



Назвали опасность детских смесей

Также он на 50% повышал риск от умеренной до сильной боли во время менструации.

Если девочку хотя бы некоторое время кормили смесью, то в 18-22 года она на 50% чаще имела значительный дискомфорт во время менструации без использования гормональной контрацепции.

Ученые объясняют, что это из-за наличия сои в детских смесях, она несет с собой фитоэстрогены – растительные соединения, похожие на эстроген. Эти соединения влияют на репродуктивную систему девочки, когда она продолжает развиваться.



Ученые объясняют, что это из-за наличия сои в детских смесях

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