16:21
16 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
      Вєсті Кремля
      22:26, 15 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Назвали опасность детских смесей

      24 Читати новину українською
      Назвали опасность детских смесей
      Назвали опасность детских смесей / popsugar.com.au

      Если мать отказывается от грудного вскармливания и дает ребенку смесь, то это в будущем может привести к проблемам с менструальным циклом у женщин.

      Об этом пишет портал "Наша Мама".

      Читайте также: Дети наследуют брачное поведение матери, – ученые

      Ученые проанализировали более 1500 женщин. Они обнаружили, что кормление девочек детской смесью на 40% увеличивал вероятность применения гормональной контрацепции в связи с болями.

      Назвали небезпеку дитячих сумішей
      Назвали опасность детских смесей

      Также он на 50% повышал риск от умеренной до сильной боли во время менструации.

      Если девочку хотя бы некоторое время кормили смесью, то в 18-22 года она на 50% чаще имела значительный дискомфорт во время менструации без использования гормональной контрацепции.

      Ученые объясняют, что это из-за наличия сои в детских смесях, она несет с собой фитоэстрогены – растительные соединения, похожие на эстроген. Эти соединения влияют на репродуктивную систему девочки, когда она продолжает развиваться.

      Вчені пояснюють, що це через наявність сої у дитячих сумішах
      Ученые объясняют, что это из-за наличия сои в детских смесях

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Детское питание Дети Уход за младенцами
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      сегодня , 15:00 "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      Артем Овдієнко 518
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 14:25 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук 768
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сегодня , 12:01 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 841
      Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      сегодня , 10:38 Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
      200
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 09:30 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      610
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук