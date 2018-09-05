Назвали опасность похудения для пожилых женщин

Американские ученые убеждены, что умеренное снижение веса может иметь негативные последствия для пожилых женщин.

В исследовании приняли участие почти 1,5 тысячи женщин, пишет Journal of the American Geriatrics Society. Средний возраст составил 68 лет.

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Ученые восемь раз обновляли показатели, а также регистрировали все случаи переломов бедра, падений, ограничение физической активности и смертей.

Чем опасно похудение для пожилых женщин

Среди пожилых женщин, которые в течение 20 лет теряли девять и более килограммов веса, риск смерти был на 74% выше, а риск перелома бедра и ухудшения общего физического состояния – выше в несколько раз. Кроме того, такая потеря веса более чем в два раза увеличила риск перелома бедра и в 3,6 раза ухудшила показатели их физической активности.

На основе этого ученые пришли к выводу, что умеренная потеря веса в пожилом возрасте может быть связана с очень серьезными последствиями для здоровья после 80 лет. Однако следует отметить, что ученые не разделяли похудения на вынужденное или естественное и похудение по желанию.

Несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте может быть губительным, следить за питанием и физической активностью все равно необходимо. Ученые советуют отказаться от кардионагрузок в пользу силовых тренировок.

Пожилым людям лучше заниматься силовыми тренировками

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