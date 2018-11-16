Нейрофизиологи провели большое исследование и доказали, что мужчины склонны к систематизации, а женщины – к сочувствию (эмпатии).

Результаты исследования опубликовали в журнале PNAS.

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Ученые в течение нескольких лет изучали то, что отличает женщин от мужчин, и как эти различия могут быть связаны с природой аутизма. В исследовании приняли участие 700 тысяч человек, из которых 37 тысяч с подтвержденным диагнозом "аутизм".

Социальные исследования показывают, что мозг мужчины в несколько раз больше склонен к развитию аутизма: на каждую женщину-аутиста приходится 3-4 человека с этим заболеванием.

Аутизм – что это? Это распространенное расстройство развития нервной системы, когда человек испытывает трудности в обществе, ему трудно общаться с другими людьми. Эти люди нуждаются в особых условиях, но правильный подход к детям и взрослым с аутизмом позволяет получить образование и социализироваться, быть полноправными членами общества.

Специалисты провели тест на "чтение мыслей", который помогает оценить способность к эмпатии у представителей обоих полов. Добровольцам показывали набор фотографий глаз других людей и просили их назвать четыре эмоции, которые мог бы чувствовать человек на фото.



Назвали основное отличие мужского мышления от женского

Результаты свидетельствуют, что женщины справляются с этой задачей лучше мужчин. В противоположность этому, аутисты гораздо хуже угадывают правильные эмоции, чем их "конкуренты" обоих полов.

Исследователи называют и положительные стороны аутизма – такие люди быстрее распознают закономерности, видят очевидные детали и понимают, как работают сложные вещи.

Ученые отметили, что в среднем женщины демонстрировали высокий показатель "эмпатии", а мужчины – "систематизации". Также ученые обратили внимание на то, что люди, которые занимаются точными науками или привлечены к сфере технологий, также в среднем отличались большим показателем систематизации, чем те, кто выбрали для себя другую карьеру.



Женщины демонстрируют высокий показатель "эмпатии"

По мнению специалистов, полученные ими результаты позволяют частично объяснить, почему среди мужчин чаще встречаются расстройства аутистического спектра – повышенное стремление к систематизации и сниженная способность к эмпатии может быть одной из причин.

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