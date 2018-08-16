Назвали овощи, которые способны бороться с раком
Ученые из Великобритании установили, какие овощи могут защитить кишечник от рака.
Об этом сообщает MedicalXpress.
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Капуста, брокколи и капуста Кале способны защитить от рака.
Ученые установили соединение, которое вырабатывается во время переваривания крестоцветных овощей – индол 3-карбинол. Оно способно изменяться под воздействием желудочного сока при прохождении через желудочно-кишечный тракт.
Исследования на мышах показало, что диеты с высоким содержанием индол-3-карбинола защищают кишечник грызунов от рака, даже тех, чьи гены создают высокий риск заболевания.
У мышей также перестали развиваться опухоли, когда их перевели на соответствующую диету.
Вывод ученых таков: молекулы, которые нашли в брокколи и капусте помогают снизить риск развития рака кишечника.
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