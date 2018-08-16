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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Назвали овощи, которые способны бороться с раком

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Овощи способны бороться с раком
Овощи способны бороться с раком / paleogrubs.com

Ученые из Великобритании установили, какие овощи могут защитить кишечник от рака.

Об этом сообщает MedicalXpress.

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Капуста, брокколи и капуста Кале способны защитить от рака.

Ученые установили соединение, которое вырабатывается во время переваривания крестоцветных овощей – индол 3-карбинол. Оно способно изменяться под воздействием желудочного сока при прохождении через желудочно-кишечный тракт.

via GIPHY

Исследования на мышах показало, что диеты с высоким содержанием индол-3-карбинола защищают кишечник грызунов от рака, даже тех, чьи гены создают высокий риск заболевания.

У мышей также перестали развиваться опухоли, когда их перевели на соответствующую диету.

via GIPHY

Вывод ученых таков: молекулы, которые нашли в брокколи и капусте помогают снизить риск развития рака кишечника.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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