Назвали овощи, которые способны бороться с раком

Ученые из Великобритании установили, какие овощи могут защитить кишечник от рака.

Об этом сообщает MedicalXpress.

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Капуста, брокколи и капуста Кале способны защитить от рака.

Ученые установили соединение, которое вырабатывается во время переваривания крестоцветных овощей – индол 3-карбинол. Оно способно изменяться под воздействием желудочного сока при прохождении через желудочно-кишечный тракт.

Исследования на мышах показало, что диеты с высоким содержанием индол-3-карбинола защищают кишечник грызунов от рака, даже тех, чьи гены создают высокий риск заболевания.

У мышей также перестали развиваться опухоли, когда их перевели на соответствующую диету.

Вывод ученых таков: молекулы, которые нашли в брокколи и капусте помогают снизить риск развития рака кишечника.

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