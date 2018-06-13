Назвали пищевые привычки, которые могут вызвать головную боль
Головная боль может быть причиной особенностей питания, провоцировать ее могут и некоторые продукты.
Об этом пишет диетолог Тиана Фиалкова со ссылкой на данные Национального фонда головной боли (США).
Продукты в вакууме
Сыр, мясо, бастурма, упакованные в вакуум могут быть причиной головной боли. Опасными в плотной обложке становятся даже овощи – нитраты из которых в такой упаковке быстро превращаются в нитриты.
Читайте также: Популярный завтрак назвали опасным для здоровья
Красное вино и сыр
Выдержанные сыры и сыры с плесенью, а также красное вино, содержат большое количество тирамина. Он является продуктом распада белка, который сужает капилляры, что и вызывает сосудистый спазм с головной болью.
Холодная пища
Например, когда мы едим мороженое, то получаем резкое охлаждение и так называемую "заморозку мозгов" в виде головной боли.
От холодного может разболеться голова
Обезвоживание
Недостаточное количество жидкости в рационе приводит к тому, что капилляры физиологические сужаются для экономии воды. Это вызывает спазм и, соответственно, головную боль.
Отказ от кофеина
Кофеин обладает свойством сужать сосуды и расширять их. При отказе от кофеина, сосуды временно теряют кофеиновый допинг и спазмируют или расширяются.