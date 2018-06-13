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Назвали пищевые привычки, которые могут вызвать головную боль

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Пищевые причины головной боли
Пищевые причины головной боли / Unsplash

Головная боль может быть причиной особенностей питания, провоцировать ее могут и некоторые продукты.

Об этом пишет диетолог Тиана Фиалкова со ссылкой на данные Национального фонда головной боли (США).

Продукты в вакууме

Сыр, мясо, бастурма, упакованные в вакуум могут быть причиной головной боли. Опасными в плотной обложке становятся даже овощи – нитраты из которых в такой упаковке быстро превращаются в нитриты.

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Красное вино и сыр

Выдержанные сыры и сыры с плесенью, а также красное вино, содержат большое количество тирамина. Он является продуктом распада белка, который сужает капилляры, что и вызывает сосудистый спазм с головной болью.

Холодная пища

Например, когда мы едим мороженое, то получаем резкое охлаждение и так называемую "заморозку мозгов" в виде головной боли.

От холодного может разболеться голова

Обезвоживание

Недостаточное количество жидкости в рационе приводит к тому, что капилляры физиологические сужаются для экономии воды. Это вызывает спазм и, соответственно, головную боль.

Отказ от кофеина

Кофеин обладает свойством сужать сосуды и расширять их. При отказе от кофеина, сосуды временно теряют кофеиновый допинг и спазмируют или расширяются.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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