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      Назвали полезные продукты для здоровья сердца

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      Назвали полезные продукты для здоровья сердца
      Назвали полезные продукты для здоровья сердца / thebump.com

      Польские ученые из Варшавского университета выяснили, что овощи и рыба содержат особое вещество, которое делает эти продукты особенно полезными для здоровья сердца.

      Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDaily.

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      В эксперименте ученые поили грызунов очень большими и малыми дозами вещества триметиламиноксид (TMAO). Оно вырабатывается в крови человека после употребления рыбы и овощей и накапливается в организме.

      Эксперимент показал, что вещество TMAO положительно повлияло на здоровье сердце и сосудов. Оно защитило грызунов от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца. Благодаря этому грызуны примерно в два раза реже страдали от инфарктов и проблем с кровообращением.

      via GIPHY

      Биологи отмечают, что TMAO соединяется с белками, ДНК и РНК, стабилизирует их, позволяя им лучше переносить повышенное давление в кровеносной системе.

      При этом вещество уберегает от нарушений в работе клеток сердца и сосудов, а также снижает уровень клеточного стресса и воспалений.

      Вывод ученых: лучшими продуктами для здоровья сердца ученые признали растительную пищу и рыбу.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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