Назвали полезные продукты для здоровья сердца

Польские ученые из Варшавского университета выяснили, что овощи и рыба содержат особое вещество, которое делает эти продукты особенно полезными для здоровья сердца.

Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDaily.

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В эксперименте ученые поили грызунов очень большими и малыми дозами вещества триметиламиноксид (TMAO). Оно вырабатывается в крови человека после употребления рыбы и овощей и накапливается в организме.

Эксперимент показал, что вещество TMAO положительно повлияло на здоровье сердце и сосудов. Оно защитило грызунов от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца. Благодаря этому грызуны примерно в два раза реже страдали от инфарктов и проблем с кровообращением.

Биологи отмечают, что TMAO соединяется с белками, ДНК и РНК, стабилизирует их, позволяя им лучше переносить повышенное давление в кровеносной системе.

При этом вещество уберегает от нарушений в работе клеток сердца и сосудов, а также снижает уровень клеточного стресса и воспалений.

Вывод ученых: лучшими продуктами для здоровья сердца ученые признали растительную пищу и рыбу.

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