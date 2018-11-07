Назвали полезные продукты для здоровья сердца
Польские ученые из Варшавского университета выяснили, что овощи и рыба содержат особое вещество, которое делает эти продукты особенно полезными для здоровья сердца.
Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDaily.
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В эксперименте ученые поили грызунов очень большими и малыми дозами вещества триметиламиноксид (TMAO). Оно вырабатывается в крови человека после употребления рыбы и овощей и накапливается в организме.
Эксперимент показал, что вещество TMAO положительно повлияло на здоровье сердце и сосудов. Оно защитило грызунов от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца. Благодаря этому грызуны примерно в два раза реже страдали от инфарктов и проблем с кровообращением.
Биологи отмечают, что TMAO соединяется с белками, ДНК и РНК, стабилизирует их, позволяя им лучше переносить повышенное давление в кровеносной системе.
При этом вещество уберегает от нарушений в работе клеток сердца и сосудов, а также снижает уровень клеточного стресса и воспалений.
Вывод ученых: лучшими продуктами для здоровья сердца ученые признали растительную пищу и рыбу.
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