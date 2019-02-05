10:52
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Назвали причину эпидемии рака среди молодых людей

      75 Читати новину українською
      Рак возникает из-за распространения ожирения
      Рак возникает из-за распространения ожирения / unsplash.com

      Ученые из Америки обнаружили резкий рост онкологических заболеваний у молодых людей. Основной причиной рака является распространение ожирения.

      Исследователи обнаружили, что с 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором развития, стали возникать чаще среди людей моложе 50 лет, пишет MedicalXpress.

      Читайте также: Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни

      Эксперты отмечают, что меньший возраст связан с более высоким уровнем заболеваемости раком. При этом большая часть жителей США 20-49-летнего возраста употребляет мало фруктов, овощей и цельного зерна и злоупотребляет фастфудом, сладкими напитками и солью.

       
      Ожирение – причины возникновения
      * пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      * состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      У людей в возрасте от 45 до 49 лет показатель заболеваемости раком печени повышался на один процент за каждый год периода, который исследовали ученые. То есть, показатель болезни вырос на 20%. У людей 30-34 лет этот показатель возрос вдвое, а среди людей 25-29 лет – вчетверо.

      В молодых миллениалов заболеваемость другими видами рака, которые связаны с ожирением, была также самой высокой среди всех возрастных групп. В частности, количество людей, страдающих:

      – раком почек возросло на 6,23%;
      – раком желчного пузыря возросло на 3,71%;
      – раком мочевого пузыря возросло на 3,35%;
      – раком кишечника возросло на 2,41%.

      Зайва вага є чинником розвитку раку серед людей молодше 50 років
      Лишний вес является фактором развития рака среди людей моложе 50 лет

      Ученые отмечают, что ожирение является той причиной появления злокачественных опухолей, которую легко предупредить.

      Несмотря на то, что эти результаты касаются только США, ожирение является актуальной проблемой и в Украине. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдает каждый четвертый украинец.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования Ожирение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:28 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 425
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сегодня , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 496
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      4 февраля , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      170
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4021
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 588
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук