Назвали привычки, которые продлят жизнь на 10 лет

Ученые из Великобритании в ходе исследования установили, какие привычки могут продлить жизнь на 5-10 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ученые из Гарвардского университета обнаружили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетия. В исследовании приняли участие 660 человек старше 50 лет. Согласно данным университета, самые позитивные участники имели больше шансов прожить дольше других.

Исследователи назвали и другие привычки, которые продлят жизнь на 10 лет – сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.



Привычки, которые продлят жизнь на 10 лет

Эксперимент показал, что те люди, у которых есть дети, живут на 2-3 года дольше, чем бездетные люди.

Ученые также посоветовали больше гулять, не выходить рано на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.



Ученые также посоветовали больше гулять, не выходить рано на пенсию

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