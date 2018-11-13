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      Назвали привычки, которые продлят жизнь на 10 лет

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      Привычки, которые продлят жизнь на 10 лет
      Привычки, которые продлят жизнь на 10 лет / stage.sixtyandme.com

      Ученые из Великобритании в ходе исследования установили, какие привычки могут продлить жизнь на 5-10 лет.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      Ученые из Гарвардского университета обнаружили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетия. В исследовании приняли участие 660 человек старше 50 лет. Согласно данным университета, самые позитивные участники имели больше шансов прожить дольше других.

      Исследователи назвали и другие привычки, которые продлят жизнь на 10 лет – сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.

      Звички, які продовжать життя на 10 років
      Привычки, которые продлят жизнь на 10 лет

      Эксперимент показал, что те люди, у которых есть дети, живут на 2-3 года дольше, чем бездетные люди.

      Ученые также посоветовали больше гулять, не выходить рано на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.

      Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію
      Ученые также посоветовали больше гулять, не выходить рано на пенсию

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Долголетия Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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