Назвали привычки, которые способны разрушить брак
Далеко не всегда в отношениях все идет гладко и некоторые проблемы можно решить, но существуют плохие привычки, которые способны разрушить брак.
И если вы будете знать заранее, то поймете, как поступить в некоторых случаях, пишет 24apteka. Эксперты по взаимоотношениям советуют избегать этих привычек и как можно быстрее избавиться от них.
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1. Вы не общаетесь между собой
После бракосочетания пары считают, что им больше не нужно говорить о своих отношениях. Эта ошибка является основной, что ведет к разводу. Брачный психолог Рай Мацей советует больше общаться между собой.
Вы не общаетесь между собой
2. У вас есть секреты от партнера
Существуют вещи, о которых не стоит говорить. Однако эта привычка может привести к разрыву отношений. Лучше рассказать все и не иметь груз на душе для того, чтобы построить крепкий брак.
3. У вас разные ценности
Нужно формировать семью после того, как люди хорошо узнали не только привычки человека, но и его моральные и духовные ценности.
В крайнем случае найдите способ уважать как ценности партнера, так и свои, чтобы найти компромисс.
У вас разные ценности
4. У вас нет никаких отношений вне брака
За пределами семьи должны быть отношения и дружба. Человек должен построить для себя систему поддержки, которая будет исходить не только от вашего партнера. Это означает, что у вас должны быть друзья или крепкие отношения с членами вашей семьи.
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