02:11
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Психология
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали привычки, которые способны разрушить брак

205 Читати новину українською
Какие привычки способны разрушить брак
Какие привычки способны разрушить брак / https://www.huffingtonpost.com

Далеко не всегда в отношениях все идет гладко и некоторые проблемы можно решить, но существуют плохие привычки, которые способны разрушить брак.

И если вы будете знать заранее, то поймете, как поступить в некоторых случаях, пишет 24apteka. Эксперты по взаимоотношениям советуют избегать этих привычек и как можно быстрее избавиться от них.

Читайте также: 10 видов физической боли, причина которых в эмоциях

1. Вы не общаетесь между собой

После бракосочетания пары считают, что им больше не нужно говорить о своих отношениях. Эта ошибка является основной, что ведет к разводу. Брачный психолог Рай Мацей советует больше общаться между собой.

Ви не спілкуєтеся між собою

Вы не общаетесь между собой

2. У вас есть секреты от партнера

Существуют вещи, о которых не стоит говорить. Однако эта привычка может привести к разрыву отношений. Лучше рассказать все и не иметь груз на душе для того, чтобы построить крепкий брак.

3. У вас разные ценности

Нужно формировать семью после того, как люди хорошо узнали не только привычки человека, но и его моральные и духовные ценности.

В крайнем случае найдите способ уважать как ценности партнера, так и свои, чтобы найти компромисс.

У вас різні цінності

У вас разные ценности

4. У вас нет никаких отношений вне брака

За пределами семьи должны быть отношения и дружба. Человек должен построить для себя систему поддержки, которая будет исходить не только от вашего партнера. Это означает, что у вас должны быть друзья или крепкие отношения с членами вашей семьи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
18 июля , 13:45
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
 23 августа , 20:08
Экс-наставник сборной Украины: Я бы на месте Шевченко вообще в Исландию не полетел
 8 сентября 2017 , 14:51
Будущего соперника киевского "Динамо" обвиняли в сексуальном насилии
 9 января , 20:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук