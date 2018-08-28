Назвали привычки, которые способны разрушить брак

Далеко не всегда в отношениях все идет гладко и некоторые проблемы можно решить, но существуют плохие привычки, которые способны разрушить брак.

И если вы будете знать заранее, то поймете, как поступить в некоторых случаях, пишет 24apteka. Эксперты по взаимоотношениям советуют избегать этих привычек и как можно быстрее избавиться от них.

Читайте также: 10 видов физической боли, причина которых в эмоциях

1. Вы не общаетесь между собой

После бракосочетания пары считают, что им больше не нужно говорить о своих отношениях. Эта ошибка является основной, что ведет к разводу. Брачный психолог Рай Мацей советует больше общаться между собой.

Вы не общаетесь между собой

2. У вас есть секреты от партнера

Существуют вещи, о которых не стоит говорить. Однако эта привычка может привести к разрыву отношений. Лучше рассказать все и не иметь груз на душе для того, чтобы построить крепкий брак.

3. У вас разные ценности

Нужно формировать семью после того, как люди хорошо узнали не только привычки человека, но и его моральные и духовные ценности.

В крайнем случае найдите способ уважать как ценности партнера, так и свои, чтобы найти компромисс.

У вас разные ценности

4. У вас нет никаких отношений вне брака

За пределами семьи должны быть отношения и дружба. Человек должен построить для себя систему поддержки, которая будет исходить не только от вашего партнера. Это означает, что у вас должны быть друзья или крепкие отношения с членами вашей семьи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.