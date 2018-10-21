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      Назвали привычку отца, которая вредит интеллекту детей и внуков

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      Назвали привычку отца, которая вредит интеллекту детей и внуков
      Назвали привычку отца, которая вредит интеллекту детей и внуков / Фото из свободных источников

      Ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что влияние никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков.

      Об этом пишет MedicalXpress.

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      Предыдущие исследования неоднократно подчеркивали, что курение матери увеличивает риск возникновения различных расстройств у ребенка.

      Ученые решили проверить, как курение отца влияет на будущих детей. Они в течение 12 недель давали самцам никотиновый раствор. после чего их скрестили с самками.

      via GIPHY

      Они обнаружили, что потомство имело признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений.

      После того, как мышей-самок со второго снова скрестили с другими грызунами, которые не подвергали воздействию никотина, их потомство тоже демонстрировало значительные нарушения, однако менее выражены.

      Исследователи обнаружили, что молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК. Они затрагивают в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2-молекулу, играющую важную роль в развитии мозга и процессе обучения.

      Вывод ученых: курение отца вредит интеллекту детей и внуков.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Дети исследования тюнинг
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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