Назвали привычку отца, которая вредит интеллекту детей и внуков
Ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что влияние никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков.
Об этом пишет MedicalXpress.
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Предыдущие исследования неоднократно подчеркивали, что курение матери увеличивает риск возникновения различных расстройств у ребенка.
Ученые решили проверить, как курение отца влияет на будущих детей. Они в течение 12 недель давали самцам никотиновый раствор. после чего их скрестили с самками.
Они обнаружили, что потомство имело признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений.
После того, как мышей-самок со второго снова скрестили с другими грызунами, которые не подвергали воздействию никотина, их потомство тоже демонстрировало значительные нарушения, однако менее выражены.
Исследователи обнаружили, что молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК. Они затрагивают в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2-молекулу, играющую важную роль в развитии мозга и процессе обучения.
Вывод ученых: курение отца вредит интеллекту детей и внуков.
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