Назвали привычку отца, которая вредит интеллекту детей и внуков

Ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что влияние никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков.

Об этом пишет MedicalXpress.

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Предыдущие исследования неоднократно подчеркивали, что курение матери увеличивает риск возникновения различных расстройств у ребенка.

Ученые решили проверить, как курение отца влияет на будущих детей. Они в течение 12 недель давали самцам никотиновый раствор. после чего их скрестили с самками.

Они обнаружили, что потомство имело признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений.

После того, как мышей-самок со второго снова скрестили с другими грызунами, которые не подвергали воздействию никотина, их потомство тоже демонстрировало значительные нарушения, однако менее выражены.

Исследователи обнаружили, что молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК. Они затрагивают в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2-молекулу, играющую важную роль в развитии мозга и процессе обучения.

Вывод ученых: курение отца вредит интеллекту детей и внуков.

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