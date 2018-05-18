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Назвали продукты через, которые мы толстеем и худеем

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Отдавайте предпочтение овощам и цельнозерновых продуктов
Отдавайте предпочтение овощам и цельнозерновых продуктов / Unsplash

Ученые 20 лет проводили исследования, чтобы в конце определить продукты, которые провоцируют ожирение и их антиподы.

Об этом пишет My Domaine.

Опыт проводили над 120 тысячами мужчин и женщин с 1986 по 2006 год ученые из Гарварда. В результате анализа собранных данных ученые определили топ-5 типов продуктов, которые помогают эффективно худеть и 5 продуктов, которые чаще всего становятся причиной набора лишнего веса.

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При анализе ученые также приняли во внимание образ жизни участников исследования, их возраст и пол. По словам исследователей, в вопросе лишнего веса прежде всего роль играет питание.

Также они определили, что есть продукты, потребление которых особенно сильно способствует похудению. В топ-5 таких продуктов вошли овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи и йогурт.

В то же время в топ-5 главных врагов стройной фигуры попали чипсы из картофеля, картофель, подслащенные напитки, обработанное (например колбаса и т. д.) и необработанное мясо.

Главные враги стройной фигуры

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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