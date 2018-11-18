Назвали растение, которое поможет эффективно похудеть на животе

Диетологи убеждают, что обычно сложнее всего избавиться от лишнего жира на животе. Однако есть растение, потребление которого поможет эффективно сжечь жир и похудеть именно в вышеозначенном месте. По словам экспертов, такими свойствами обладает авокадо.

Как отмечают специалисты, авокадо имеет полезные жиры, останавливающие скачки сахара в крови и останавливающие скопление жира, пишет "Страна здоровья".

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Согласно результатам нескольких исследований, употребление авокадо может помочь сбросить лишний вес, однако для этого нужно съедать ежедневно по меньшей мере половину этого плода.

В частности, в одной из работ, опубликованной в Национальном институте здравоохранения, говорится, что люди, которые ели авокадо, чувствовали на 23% больше сытости и на 28% меньше съедали продуктов в течение следующих пяти часов, по сравнению с людьми, которые вообще не употребляли это растение.

К слову, авокадо – один из 6 продуктов, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры

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