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      Назвали растение, которое поможет эффективно похудеть на животе

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      Авокадо помогает сжигать лишние жиры, в частности на животе
      Авокадо помогает сжигать лишние жиры, в частности на животе / Соцмережі

      Диетологи убеждают, что обычно сложнее всего избавиться от лишнего жира на животе. Однако есть растение, потребление которого поможет эффективно сжечь жир и похудеть именно в вышеозначенном месте. По словам экспертов, такими свойствами обладает авокадо.

      Как отмечают специалисты, авокадо имеет полезные жиры, останавливающие скачки сахара в крови и останавливающие скопление жира, пишет "Страна здоровья".

      Читайте также: Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению

      Согласно результатам нескольких исследований, употребление авокадо может помочь сбросить лишний вес, однако для этого нужно съедать ежедневно по меньшей мере половину этого плода.

      В частности, в одной из работ, опубликованной в Национальном институте здравоохранения, говорится, что люди, которые ели авокадо, чувствовали на 23% больше сытости и на 28% меньше съедали продуктов в течение следующих пяти часов, по сравнению с людьми, которые вообще не употребляли это растение.

      Авокадо, жир, растение, лишний вес, похудение

      К слову, авокадо – один из 6 продуктов, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks Здоровая жизнь Здоровье
      Источник: 24 Канал
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