Назвали самую опасную страну для женщин
Индия оказалась на первой строчке в рейтинге самых опасных для женщин стран.
Соответствующее исследование обнародовал Thomson Reuters Foundation.
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В общем, уровень опасности для женщин оценивали по таким категориям, как охрана здоровья, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и торговля людьми.
Первая десятка опасных стран для женщин выглядит так:
1. Индия.
2. Афганистан.
3. Сирия.
4. Сомали.
5. Саудовская Аравия.
6. Пакистан.
7. Демократическая Республика Конго.
8. Йемен.
9. Нигерия.
10. США.
Отмечается, что Индия заняла первую строчку в рейтинге из-за принудительных браков (в том числе малолетних) и сексуального рабства, США десятую – из-за движения #MeToo.
К слову, 23 июня в индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пять активисток НКО, которые проводили уличную акцию против работорговли.