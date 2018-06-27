Назвали самую опасную страну для женщин

Индия оказалась на первой строчке в рейтинге самых опасных для женщин стран.

Соответствующее исследование обнародовал Thomson Reuters Foundation.

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В общем, уровень опасности для женщин оценивали по таким категориям, как охрана здоровья, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и торговля людьми.

Первая десятка опасных стран для женщин выглядит так:

1. Индия.

2. Афганистан.

3. Сирия.

4. Сомали.

5. Саудовская Аравия.

6. Пакистан.

7. Демократическая Республика Конго.

8. Йемен.

9. Нигерия.

10. США.

Отмечается, что Индия заняла первую строчку в рейтинге из-за принудительных браков (в том числе малолетних) и сексуального рабства, США десятую – из-за движения #MeToo.

К слову, 23 июня в индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пять активисток НКО, которые проводили уличную акцию против работорговли.