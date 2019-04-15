Назвали самые дорогие украинские бренды: интересный список
В Украине опубликовали список топ-50 самых дорогих национальных брендов. В рейтинг вошли мобильные операторы, производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлеры.
Рейтинг составило издание "Корреспондент" на основе данных, предоставленных правообладателями брендов.
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Первое место занял один из самых известных мобильных операторов в Украине – телекоммуникационная компания "Киевстар". Ее стоимость составляет 245,2 миллионов долларов.
На втором месте оказалась минеральная вода "Моршинская" компании IDS Group со стоимостью 178,2 миллионов долларов.
Третье место заняла сеть супермаркетов электроники и бытовой техники "Фокстрот", стоимостью с 176,9 миллионов долларов.
В топ производителей пищевых продуктов вошли такие компании:
• "Торчин" – 35,2 миллионов долларов;
• Roshen – 126,7 миллионов долларов;
• "Свиточ" – 117,2 миллионов долларов;
• "Рудь" – 100 миллионов долларов.
В список также попали бренды холдингов аграрной отрасли:
• "Наша Ряба" – 113,3 миллионов долларов;
• "Мясная гильдия" – 95,3 миллионов долларов;
• "Бащинский" – 92,7 миллионов долларов;
• КОМО – 74,1 миллиона долларов;
• "Пирятин" – 65,9 миллионов долларов.
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