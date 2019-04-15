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      Назвали самые дорогие украинские бренды: интересный список

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / atlanktis.ru

      В Украине опубликовали список топ-50 самых дорогих национальных брендов. В рейтинг вошли мобильные операторы, производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлеры.

      Рейтинг составило издание "Корреспондент" на основе данных, предоставленных правообладателями брендов.

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      Первое место занял один из самых известных мобильных операторов в Украине – телекоммуникационная компания "Киевстар". Ее стоимость составляет 245,2 миллионов долларов.

      На втором месте оказалась минеральная вода "Моршинская" компании IDS Group со стоимостью 178,2 миллионов долларов.

      Третье место заняла сеть супермаркетов электроники и бытовой техники "Фокстрот", стоимостью с 176,9 миллионов долларов.

      В топ производителей пищевых продуктов вошли такие компании:

      • "Торчин" – 35,2 миллионов долларов;
      • Roshen – 126,7 миллионов долларов;
      • "Свиточ" – 117,2 миллионов долларов;
      • "Рудь" – 100 миллионов долларов.

      В список также попали бренды холдингов аграрной отрасли:

      • "Наша Ряба" – 113,3 миллионов долларов;
      • "Мясная гильдия" – 95,3 миллионов долларов;
      • "Бащинский" – 92,7 миллионов долларов;
      • КОМО – 74,1 миллиона долларов;
      • "Пирятин" – 65,9 миллионов долларов.

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      Теги: Новости Украины Деньги Бизнес
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