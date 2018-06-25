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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Назвали самые грязные места в общественном туалете

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Унитаз - не самое грязное место в туалете
Унитаз - не самое грязное место в туалете / newsweek.com

У многих людей общественные туалеты вызывают неприятные ассоциации. И не зря, так как это прекрасное место для обитания многих микробов.

При соблюдении гигиены бактерии не несут опасности здоровью человека, пишет научный журнал Conversation.

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Главные ворота, через которые инфекции попадают в тело, это немытые руки и рот.

Эксперты убеждают, что подцепить инфекцию можно не через унитаз, а предметы и поверхности, которые часто используют люди.

На ручках, кранах, раковине, мыльнице и устройствах подачи бумажных полотенец больше всего вредных микроорганизмов. Все потому, что люди их чаще всего используют после того, как осуществят свои естественные потребности.

Поэтому людям рекомендуют закрывать краны после мытья рук бумажным полотенцем или салфеткой.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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