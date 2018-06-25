Назвали самые грязные места в общественном туалете

У многих людей общественные туалеты вызывают неприятные ассоциации. И не зря, так как это прекрасное место для обитания многих микробов.

При соблюдении гигиены бактерии не несут опасности здоровью человека, пишет научный журнал Conversation.

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Главные ворота, через которые инфекции попадают в тело, это немытые руки и рот.

Эксперты убеждают, что подцепить инфекцию можно не через унитаз, а предметы и поверхности, которые часто используют люди.

На ручках, кранах, раковине, мыльнице и устройствах подачи бумажных полотенец больше всего вредных микроорганизмов. Все потому, что люди их чаще всего используют после того, как осуществят свои естественные потребности.

Поэтому людям рекомендуют закрывать краны после мытья рук бумажным полотенцем или салфеткой.

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