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      Назвали самые грязные места в салоне самолета

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      Назвали самые грязные места в салоне самолета
      Назвали самые грязные места в салоне самолета / rd.com

      Канадская Телерадиовещательная Корпорация провела анализ образцов, которые взяли в салонах самолетов и назвала самые грязные места.

      Об этом говорится на сайте компании.

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      Для исследования отобрали более 100 образцов в салонах самолетов на 18 рейсах трех перевозчиков. Пробы брали с поверхностей, с которыми чаще всего контактируют люди – ремни безопасности, откидные столики, подголовник, ручки в туалете и карманы на спинках кресел.

      Микробиолог Кит Уорринер (Keith Warriner) искал в них дрожжевые грибки, плесень, кишечную палочку и другие патогены.

      В большинстве салонов ученые обнаружили дрожжи и плесень, это означает, что поверхности или редко моют, или плохо.

      Топ-5 найбрудніших місць у салоні літака
      Топ-5 самых грязных мест в салоне самолета

      На подголовниках и карманах кресел ученые обнаружили кишечную палочку, которая вызывает диарею, тошноту и боль в животе. Ученые отмечают, что туда она попала вместе с калом. Люди оставляют там подгузники, средства личной гигиены и средства контрацепции.

      Какие самые грязные места в самолете:

      5. Ремень безопасности

      Микробиолог нашел здесь наименьшее количество анаэробных бактерий. На трети образцов присутствуют плесень и дрожжевые грибки.

      Ремінь безпеки
      Ремень безопасности

      4. Откидной столик

      На его поверхности обнаружили плесень и гемолитические микроорганизмы, к которым относят стафилококк.

      3. Ручка двери в туалет

      Это третье место по содержанию аэробных бактерий. Также обнаружились гемолитические микроорганизмы.

      Ручка дверцят в туалет
      Ручка двери в туалет

      2. Карман на спинке кресла

      Она занимает второе место по количеству патогенных микроорганизмов в салоне самолета. Ученые обнаружили кишечную палочку и плесень.

      1. Подголовник

      Здесь обнаружили больше всего опасных бактерий и кишечной палочки.

      Підголівник
      Подголовник

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Инфекция Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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