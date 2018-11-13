Назвали самые грязные места в салоне самолета
Канадская Телерадиовещательная Корпорация провела анализ образцов, которые взяли в салонах самолетов и назвала самые грязные места.
Об этом говорится на сайте компании.
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Для исследования отобрали более 100 образцов в салонах самолетов на 18 рейсах трех перевозчиков. Пробы брали с поверхностей, с которыми чаще всего контактируют люди – ремни безопасности, откидные столики, подголовник, ручки в туалете и карманы на спинках кресел.
Микробиолог Кит Уорринер (Keith Warriner) искал в них дрожжевые грибки, плесень, кишечную палочку и другие патогены.
В большинстве салонов ученые обнаружили дрожжи и плесень, это означает, что поверхности или редко моют, или плохо.
Топ-5 самых грязных мест в салоне самолета
На подголовниках и карманах кресел ученые обнаружили кишечную палочку, которая вызывает диарею, тошноту и боль в животе. Ученые отмечают, что туда она попала вместе с калом. Люди оставляют там подгузники, средства личной гигиены и средства контрацепции.
Какие самые грязные места в самолете:
5. Ремень безопасности
Микробиолог нашел здесь наименьшее количество анаэробных бактерий. На трети образцов присутствуют плесень и дрожжевые грибки.
Ремень безопасности
4. Откидной столик
На его поверхности обнаружили плесень и гемолитические микроорганизмы, к которым относят стафилококк.
3. Ручка двери в туалет
Это третье место по содержанию аэробных бактерий. Также обнаружились гемолитические микроорганизмы.
Ручка двери в туалет
2. Карман на спинке кресла
Она занимает второе место по количеству патогенных микроорганизмов в салоне самолета. Ученые обнаружили кишечную палочку и плесень.
1. Подголовник
Здесь обнаружили больше всего опасных бактерий и кишечной палочки.
Подголовник
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