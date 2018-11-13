Назвали самые грязные места в салоне самолета

Канадская Телерадиовещательная Корпорация провела анализ образцов, которые взяли в салонах самолетов и назвала самые грязные места.

Об этом говорится на сайте компании.

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Для исследования отобрали более 100 образцов в салонах самолетов на 18 рейсах трех перевозчиков. Пробы брали с поверхностей, с которыми чаще всего контактируют люди – ремни безопасности, откидные столики, подголовник, ручки в туалете и карманы на спинках кресел.

Микробиолог Кит Уорринер (Keith Warriner) искал в них дрожжевые грибки, плесень, кишечную палочку и другие патогены.

В большинстве салонов ученые обнаружили дрожжи и плесень, это означает, что поверхности или редко моют, или плохо.



Топ-5 самых грязных мест в салоне самолета

На подголовниках и карманах кресел ученые обнаружили кишечную палочку, которая вызывает диарею, тошноту и боль в животе. Ученые отмечают, что туда она попала вместе с калом. Люди оставляют там подгузники, средства личной гигиены и средства контрацепции.

Какие самые грязные места в самолете:

5. Ремень безопасности

Микробиолог нашел здесь наименьшее количество анаэробных бактерий. На трети образцов присутствуют плесень и дрожжевые грибки.



Ремень безопасности

4. Откидной столик

На его поверхности обнаружили плесень и гемолитические микроорганизмы, к которым относят стафилококк.

3. Ручка двери в туалет

Это третье место по содержанию аэробных бактерий. Также обнаружились гемолитические микроорганизмы.



Ручка двери в туалет

2. Карман на спинке кресла

Она занимает второе место по количеству патогенных микроорганизмов в салоне самолета. Ученые обнаружили кишечную палочку и плесень.

1. Подголовник

Здесь обнаружили больше всего опасных бактерий и кишечной палочки.



Подголовник

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