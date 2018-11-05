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      Назвали самый полезный способ заваривания кофе

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      Самый полезный способ заваривания кофе
      Самый полезный способ заваривания кофе / unsplash.com

      Кофе – один из самых популярных напитков. Следовательно, существует немало способов его приготовления. Американские исследователи решили провести эксперимент, в котором оценили пользу кофе в соответствии со способом заваривания.

      Об этом пишет Scientific Reports.

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      Ученые из Университета Филадельфии и Томаса Джефферсона заявили, что правильно приготовленный кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их регенерации, однако готовить напиток при этом нужно определенным образом.

      В своей новой работе группа ученых решила сравнить кислотность и активность антиоксидантов в различных сортах кофе, заваренных традиционным методом и методом колд-брю. Для своего эксперимента ученые взяли кофе светлой обжарки из Бразилии, двух районов Эфиопии, Колумбии, Мьянмы и Мексики.

      via GIPHY

       
      Метод колд-брю – что это?
      Это один из способов альтернативного заваривания кофе, который является одним из самых продолжительных. Особенность метода в том, что кофе заваривается в холодной воде. В основном на заваривание требуется от восьми до 24 часов (в зависимости от рецепта).

      Исследователи отмечают, что кофе с идеальным уровнем кислотности нужно готовить быстро – заливать кипятком молотые зерна и употреблять напиток в течение пяти-десяти минут.

      Такой напиток насыщает кровь антиоксидантами, наряду с витаминами и микроэлементами из кофейных зерен и может привести к снижению воспаления тканей и нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

      via GIPHY

      А вот в кофе приготовленном способом колд-брю антиоксидантные свойства снижаются. Это может негативно повлиять на здоровье людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и снижать в целом полезные свойства кофе.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Желудочно-кишечный тракт Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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