Назвали самый полезный способ заваривания кофе

Кофе – один из самых популярных напитков. Следовательно, существует немало способов его приготовления. Американские исследователи решили провести эксперимент, в котором оценили пользу кофе в соответствии со способом заваривания.

Об этом пишет Scientific Reports.

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Ученые из Университета Филадельфии и Томаса Джефферсона заявили, что правильно приготовленный кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их регенерации, однако готовить напиток при этом нужно определенным образом.

В своей новой работе группа ученых решила сравнить кислотность и активность антиоксидантов в различных сортах кофе, заваренных традиционным методом и методом колд-брю. Для своего эксперимента ученые взяли кофе светлой обжарки из Бразилии, двух районов Эфиопии, Колумбии, Мьянмы и Мексики.

Метод колд-брю – что это? Это один из способов альтернативного заваривания кофе, который является одним из самых продолжительных. Особенность метода в том, что кофе заваривается в холодной воде. В основном на заваривание требуется от восьми до 24 часов (в зависимости от рецепта).

Исследователи отмечают, что кофе с идеальным уровнем кислотности нужно готовить быстро – заливать кипятком молотые зерна и употреблять напиток в течение пяти-десяти минут.

Такой напиток насыщает кровь антиоксидантами, наряду с витаминами и микроэлементами из кофейных зерен и может привести к снижению воспаления тканей и нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

А вот в кофе приготовленном способом колд-брю антиоксидантные свойства снижаются. Это может негативно повлиять на здоровье людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и снижать в целом полезные свойства кофе.

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