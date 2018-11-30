Назвали смертельную опасность храпа для женщин

Немецкие исследователи из Мюнхенского университета провели эксперимент, в котором установили, что храп может привести к раннему снижению сердечной функции у женщин.

Для этого исследования ученые проанализировали данные сердечного МРТ (Магнитно-резонансная томография) 4 877 участников UK Biobank – международного ресурса здравоохранения, пишет ABC News.

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Всех пациентов разделили на 3 группы. Первая группа страдала обструктивным апноэ во сне (118 человек), вторая группа - храпом (1 886 человек). У третьей группы (2 477) не было ни апноэ, ни храпа. Остальные 396 пациентов не подошли по критериям к этим группам.

Апное – что это? Это временная остановка дыхания во время сна. Это происходят, когда мышцы горла периодически расслабляются и блокируют дыхательные пути.

Анализ показал, что среди обоих полов с апноэ во время сна и храпом наблюдалось увеличение массы левого желудочка. По этой причине стенки основной насосной камеры сердца увеличивались, заставляя орган больше работать. Такие изменения существенно влияли на кровообращение.

Сравнивая группу, в которой женщины храпели, со здоровой, ученые установили большую разницу в массе левого желудочка (одна из четырех камер сердца). Эта разница у женщин оказалось больше, чем аналогичное сравнение групп мужчин.

Сердечные изменения храпящих людей указывают на более раннее ухудшение состояния и могут быть признаком недиагностированного апноэ.

Вывод ученых: женщины, храпящие или страдающие апноэ сна, подвергаются большему риску для сердца.



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