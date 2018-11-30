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      Назвали смертельную опасность храпа для женщин

      81 Читати новину українською
      Назвали смертельную опасность храпа для женщин
      Назвали смертельную опасность храпа для женщин / dailyfamily.ng

      Немецкие исследователи из Мюнхенского университета провели эксперимент, в котором установили, что храп может привести к раннему снижению сердечной функции у женщин.

      Для этого исследования ученые проанализировали данные сердечного МРТ (Магнитно-резонансная томография) 4 877 участников UK Biobank – международного ресурса здравоохранения, пишет ABC News.

       

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      Всех пациентов разделили на 3 группы. Первая группа страдала обструктивным апноэ во сне (118 человек), вторая группа - храпом (1 886 человек). У третьей группы (2 477) не было ни апноэ, ни храпа. Остальные 396 пациентов не подошли по критериям к этим группам.

       
      Апное – что это?
      Это временная остановка дыхания во время сна. Это происходят, когда мышцы горла периодически расслабляются и блокируют дыхательные пути.

      Анализ показал, что среди обоих полов с апноэ во время сна и храпом наблюдалось увеличение массы левого желудочка. По этой причине стенки основной насосной камеры сердца увеличивались, заставляя орган больше работать. Такие изменения существенно влияли на кровообращение.

      via GIPHY

      Сравнивая группу, в которой женщины храпели, со здоровой, ученые установили большую разницу в массе левого желудочка (одна из четырех камер сердца). Эта разница у женщин оказалось больше, чем аналогичное сравнение групп мужчин.

      Сердечные изменения храпящих людей указывают на более раннее ухудшение состояния и могут быть признаком недиагностированного апноэ.

      Вывод ученых: женщины, храпящие или страдающие апноэ сна, подвергаются большему риску для сердца.

      Назвали смертельну небезпеку хропіння для жінок
      Назвали смертельную опасность храпа для женщин

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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