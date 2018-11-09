Назвали способ, который снизит смертность от рака груди на 60%

Британские онкологи из Лондонского университета королевы Марии установили, что скрининг рака груди позволяет снизить уровень смертности от заболевания на 60%.

Об этом пишет EurekAlert!.

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В исследовании участвовали более 52 тысяч женщин из Швеции в возрасте 40-69 лет.

Ученые за ними наблюдали в течение почти 40 лет.



Какой способ снизит смертность от рака груди на 60%

Результаты исследования показали, что у женщин, которые принимали участие в программе скрининга рака молочной железы, риск смерти от заболевания был снижен на 60% в течение 10 лет после постановки диагноза и на 47% в течение 20 лет.

Таким образом, ученые отмечают, что регулярные обследования позволяют обнаружить рак груди на более ранних стадиях, что значительно повышает выживаемость пациентов.



Регулярные обследования позволяют выявить рак груди на более ранних стадиях

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