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      Назвали способ, который снизит смертность от рака груди на 60%

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      Какой способ снизит смертность от рака груди на 60%
      Какой способ снизит смертность от рака груди на 60% / https://www.parkside-hospital.co.uk

      Британские онкологи из Лондонского университета королевы Марии установили, что скрининг рака груди позволяет снизить уровень смертности от заболевания на 60%.

      Об этом пишет EurekAlert!.

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      В исследовании участвовали более 52 тысяч женщин из Швеции в возрасте 40-69 лет.

      Ученые за ними наблюдали в течение почти 40 лет.

      Який спосіб знизить смертність від раку грудей на 60%
      Какой способ снизит смертность от рака груди на 60%

      Результаты исследования показали, что у женщин, которые принимали участие в программе скрининга рака молочной железы, риск смерти от заболевания был снижен на 60% в течение 10 лет после постановки диагноза и на 47% в течение 20 лет.

      Таким образом, ученые отмечают, что регулярные обследования позволяют обнаружить рак груди на более ранних стадиях, что значительно повышает выживаемость пациентов.

      Регулярні обстеження дозволяють виявити рак грудей на більш ранніх стадіях
      Регулярные обследования позволяют выявить рак груди на более ранних стадиях

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Здоровье Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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