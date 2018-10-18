Назвали терапию, побуждающую к суицидальным мыслям

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является распространенным методом лечения многих психических расстройств. Однако, как выяснилось, она не настолько безопасна для пациента.

Об этом пишет The Daily Mail.

Читайте также: Психолог объяснила, почему любовницы ищут женатых мужчин

Отрицательная сторона терапии связана с тем, что в рамках нее пациент вынужден пересматривать старые травмы и болезненные ситуации.

Немецкие ученые из Медицинского университета Charité в Берлине установили, что у почти половины пациентов развиваются чувства вины, стыда и суицидальные мысли.



Чем опасная когнитивно-поведенческая терапия

Группа исследователей опросила 100 терапевтов относительно побочных эффектов и нежелательных последствий терапии для пациентов. Для этой цели им нужно было выбрать пациента, посетившего как минимум 10 сеансов КПТ.

Выяснилось, что наиболее выраженными "побочными эффектами" терапии были чувства стыда, сильная напряженность в семейных отношениях или участник покидал семью.

Некоторые терапевты признались, что после или в результате терапии у пациентов могут с вероятностью развиваться суицидальные мысли.

Примерно в 40% случаев терапевты считали, что эти "побочные эффекты" имели серьезный характер. В 25% случаев эти негативные проявления сохранялись в течение недели или месяцев.



Чем опасная когнитивно-поведенческая терапия

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.