08:44
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Назвали три продукта, которые нужно есть ежедневно

      39 Читати новину українською
      3 продукта, которые нужно употреблять ежедневно
      3 продукта, которые нужно употреблять ежедневно / unsplash.com

      В среднем человек 200 раз в день принимает решения, связанные с едой или напитками. Несмотря на большое разнообразие продуктов и блюд, ученые считают, что некоторые из них нужно ежедневно употреблять.

      Несмотря на то, что диетологи советуют делать свой рацион разнообразным, ученые из Университета Корнелла советуют ежедневно употреблять кашу из овса, яйца и натуральные кисломолочные продукты, пишет 24apteka.

      Читайте также: Диетолог объяснил, что обязательно должны есть жители больших городов

      1. Овсяная крупа

      По словам ученых, польза этого продукта для организма человека просто неоценима. Она содержит такие микроэлементы как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы B и другие. Овсянка подходит для питания не только здоровых людей, но и для людей, страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем.

      Вчені радять їсти вівсяну крупу щодня
      Ученые советуют есть овсяную крупу ежедневно

      2. Яйца

      Исследование ученых опровергает утверждение о том, что в яйцах содержится большое количество холестерина. В то же время регулярное употребление этого продукта поддерживает физическую форму, укрепляет здоровье, улучшает память и умственные способности.

      Включіть у свій раціон яйця
      Включите в свой рацион яйца

      3. Натуральные кисломолочные продукты

      К примеру, кефир. В этом продукте содержится больше кальция, чем в молоке. Этот продукт также содержит пробиотики, которые хорошо влияют на пищеварительный процесс и формирование иммунитета.

      Щодня вживайте кефір
      Ежедневно употребляйте кефир

      Фото – Unsplash.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сегодня , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 32
      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      сегодня , 07:55 Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      334
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2546
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 365
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      28 января , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 103
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля 2018 , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля 2018 , 13:00
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 12:28
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта 2018 , 18:52
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук