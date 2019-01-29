Назвали три продукта, которые нужно есть ежедневно

В среднем человек 200 раз в день принимает решения, связанные с едой или напитками. Несмотря на большое разнообразие продуктов и блюд, ученые считают, что некоторые из них нужно ежедневно употреблять.

Несмотря на то, что диетологи советуют делать свой рацион разнообразным, ученые из Университета Корнелла советуют ежедневно употреблять кашу из овса, яйца и натуральные кисломолочные продукты, пишет 24apteka.

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1. Овсяная крупа

По словам ученых, польза этого продукта для организма человека просто неоценима. Она содержит такие микроэлементы как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы B и другие. Овсянка подходит для питания не только здоровых людей, но и для людей, страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем.



Ученые советуют есть овсяную крупу ежедневно

2. Яйца

Исследование ученых опровергает утверждение о том, что в яйцах содержится большое количество холестерина. В то же время регулярное употребление этого продукта поддерживает физическую форму, укрепляет здоровье, улучшает память и умственные способности.



Включите в свой рацион яйца

3. Натуральные кисломолочные продукты

К примеру, кефир. В этом продукте содержится больше кальция, чем в молоке. Этот продукт также содержит пробиотики, которые хорошо влияют на пищеварительный процесс и формирование иммунитета.



Ежедневно употребляйте кефир

Фото – Unsplash.

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