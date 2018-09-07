Назвали вид спорта, который способен продлить жизнь на 10 лет

Эксперты из Центра здоровья святого Луки в Канзас-Сити (США) провели эксперимент и установили вид спорта, который оказался более эффективным, чем бег трусцой, плавание и езда на велосипеде.

В эксперименте приняли участие более 8 тысяч добровольцев, специалисты изучали их здоровье и образ жизни, в частности, как часто они занимались спортом и каким именно, пишет DailyMail. Эксперты считают, что большую роль играет социальный аспект.

Читайте также: 6 простых способов побороть хронический голод

У тех, кто совсем не уделял время физической активности, ожидаемая продолжительность жизни оказалась самой низкой. Также выяснилось, что различные виды спорта по-разному влияют на организм.

Согласно полученным данным, теннисисты живут в среднем на 9,7 года дольше чем те, кто не занимается спортом. Любители бадминтона живут на 6,2 года дольше, а футболисты – почти пять лет.

Любовь к велосипедам в среднем продлевает жизнь на 3,7 года. Согласно результатам исследования, пловцы живут на 3,4 года больше, а бегуны – на 3,2 года.

Ученые сделали вывод, что на людей влияет не только физкультура как таковая, но и общение. Однако для более точных выводов нужно продолжить эксперименты.



Теннис способен продлить жизнь на почти 10 лет