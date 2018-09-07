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Назвали вид спорта, который способен продлить жизнь на 10 лет

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Теннис способен продлить жизнь на почти 10 лет
Теннис способен продлить жизнь на почти 10 лет / jurnalsumatra.com

Эксперты из Центра здоровья святого Луки в Канзас-Сити (США) провели эксперимент и установили вид спорта, который оказался более эффективным, чем бег трусцой, плавание и езда на велосипеде.

В эксперименте приняли участие более 8 тысяч добровольцев, специалисты изучали их здоровье и образ жизни, в частности, как часто они занимались спортом и каким именно, пишет DailyMail. Эксперты считают, что большую роль играет социальный аспект.

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У тех, кто совсем не уделял время физической активности, ожидаемая продолжительность жизни оказалась самой низкой. Также выяснилось, что различные виды спорта по-разному влияют на организм.

Согласно полученным данным, теннисисты живут в среднем на 9,7 года дольше чем те, кто не занимается спортом. Любители бадминтона живут на 6,2 года дольше, а футболисты – почти пять лет.

via GIPHY

Любовь к велосипедам в среднем продлевает жизнь на 3,7 года. Согласно результатам исследования, пловцы живут на 3,4 года больше, а бегуны – на 3,2 года.

Ученые сделали вывод, что на людей влияет не только физкультура как таковая, но и общение. Однако для более точных выводов нужно продолжить эксперименты.

Теніс здатний продовжити життя на майже 10 років
Теннис способен продлить жизнь на почти 10 лет

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Спорт Здоровье Долголетия Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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