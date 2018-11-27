Игра в футбол, регби и другие контактные виды спорта может негативно сказаться на развитии мозга.

Об этом пишет MedicalXpress.

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Мозг – сложный орган, и его повторные сотрясения могут влиять на естественный процесс "обрезки" (части головного мозга) лишних синаптических связей. Это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на участки мозга, отвечающие за зрение, слух, память, и так далее.



Назвали виды спорта, которые нарушают работу мозга

Обрезка необходима человеку для нормального развития мозга.

Синаптические связи – что это? Это связи, фиксирующие удачный и неудачный опыт.

Ученые отметили, что для достижения отрицательного эффекта достаточно принимать участие всего в одном сезоне соревнования.

В исследовании приняли участие 60 молодых людей, которые играли в американский футбол. С помощью специальных датчиков ученые получали данные о травмах игроков. Оказалось, что перманентные травмы головы негативно сказываются на головном мозге.

Таким образом ученые заключают: игра в футбол и другие контактные виды спорта может плохо повлиять на мозг, привести к нарушениям.

Исследователи советуют в ходе тренировок максимально обезопасить голову от травматического действия.

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