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      Назвали вкусный фрукт, который защитит кожу от морщин

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      Манго защитит кожу от морщин
      Манго защитит кожу от морщин / pixabay.com

      Исследователи из Корейского института восточной медицины установили, что употребление манго может защитить кожу человека от преждевременных и глубоких морщин.

      Ученые призывают включить этот фрукт в рацион людям после 30 лет, пишет 24apteka.

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      Исследование показывает, что манго защищает клетки кожи от потери коллагена – белковой структуры, чье достаточное количество делает кожу гладкой и упругой.

      via GIPHY

      По словам автора исследования Вивьен Фам, два манго в день помогут выглядеть намного моложе своих лет.

      У женщин, ежедневно съедающих манго в день, уже через три недели кожа становится более упругой и эластичной, лучше удерживает влагу. Она также становится менее подверженной вредному воздействию УФ-лучей.

      Манго также полезно при проблемах с нервной системой: в плодах содержатся витамин В6, который дает успокаивающий эффект в стрессовых ситуациях.

      Употребление манго активизирует обмен веществ и борется с запорами.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье LifeStyle Лечение Красота
      Источник: 24 Канал
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