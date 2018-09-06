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Назвали вкусный напиток, который поможет худеть в 3 раза быстрее

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Какой напиток поможет ускорить похудение
Какой напиток поможет ускорить похудение / Фото из открытых источников

Ученые провели исследования и установили, что для борьбы с лишним весом необходимо заменить черный кофе зеленым.

В эксперименте приняли участие 30 добровольцев с лишним весом, пишет Dailu Industy Reports.

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За ними наблюдали в течение 12 недель. Половина употребляла обычный кофе, а вторая половина – тоже растворимый, но обогащённый 200 миллиграммами экстракта зелёных кофейных зёрен. В обеих группах питание не менялось, как и режим физических нагрузок.

Зелені зерна
Зелёные зерна

Исследование показало, что любители зелёного кофе похудели на 5,4 килограмма, в среднем, а те, кто употребляли традиционный кофе на 1,7 килограмма. Возможно, по вкусу и действию зеленый кофе будет немного отличаться от привычного, что помогает прогонять сонливость.

Нутриционисты утверждают, что зелёный кофе способствует потере лишнего веса, поскольку он содержит компоненты, которые борются с жиром.

Зелена кава сприяє схудненнюЗелёный кофе способствует похудению

Экстракт зелёных кофейных зёрен относится к натуральным стимуляторам, это менее переработанная версия кофе, в которой меньше кофеина. Зато эти зёрна насыщенные антиоксидантами и хлорогеновой кислотой. Последняя является основным ингредиентом зёрен и обеспечивает эффект похудения.

Поэтому вывод ученых таков: употребление зелёного кофе помогает худеть втрое быстрее.

Вживання зеленої кави допомагає худнути швидшеУпотребление зеленого кофе помогает худеть быстрее

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Теги: Лечение Здоровье LifeStyle Ожирение
Источник: 24 Канал
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