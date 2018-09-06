Назвали вероятную причину ранней смерти миллиарда людей

Ученые Всемирной организации здравоохранения провели исследования и предположили, от чего и из-за чего умрут миллиарды людей.

Ученые провели опрос почти 2 миллиардов человек старше 18 лет из 168 стран, пишет MedicalXpress.

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По результатам исследования во всем мире в 2016 году каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не достигли рекомендованного уровня физической активности. Последний определяется 150 минутами упражнений умеренной интенсивности или 70 минутами высокой интенсивности в неделю.

Назвали причину ранней смерти миллиарда людей

Согласно результатам опроса, чаще всего люди занимаются спортом в странах с малым уровнем доходов как в Океании, Юго-Восточной и Восточной Азии.

В 55 странах более трети людей не уделяли достаточно времени упражнениям.

Ученые сделали вывод, что 1,4 миллиарда человек пострадают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и рака, что, возможно, приведет к их ранней смерти. Причина гибели людей – недостаточный уровень физической активности.