22:55
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, сегодня
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, сегодня
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Назвали вероятную причину ранней смерти миллиарда людей

181 Читати новину українською
Назвали причину ранней смерти миллиарда людей
Назвали причину ранней смерти миллиарда людей / medicalxpress.com

Ученые Всемирной организации здравоохранения провели исследования и предположили, от чего и из-за чего умрут миллиарды людей.

Ученые провели опрос почти 2 миллиардов человек старше 18 лет из 168 стран, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Назвали опасность похудения для пожилых женщин

По результатам исследования во всем мире в 2016 году каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не достигли рекомендованного уровня физической активности. Последний определяется 150 минутами упражнений умеренной интенсивности или 70 минутами высокой интенсивности в неделю.

Назвали причину ранньої смерті мільярда людей

Назвали причину ранней смерти миллиарда людей

Согласно результатам опроса, чаще всего люди занимаются спортом в странах с малым уровнем доходов как в Океании, Юго-Восточной и Восточной Азии.

В 55 странах более трети людей не уделяли достаточно времени упражнениям.

Ученые сделали вывод, что 1,4 миллиарда человек пострадают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и рака, что, возможно, приведет к их ранней смерти. Причина гибели людей – недостаточный уровень физической активности.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
сегодня, 22:44 Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
сегодня, 21:53 Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
Микола Давидюк
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
сегодня, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
сегодня, 21:00 Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
Віталій Шабунін
Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров
сегодня, 20:01 Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров
Яніна Ткачук
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук