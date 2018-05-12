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Назван продукт, который спасет от пищевых отравлений

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Имбирь спасет от пищевых отравлений
Имбирь спасет от пищевых отравлений / smak.ua

Имбирное печенье и другие блюда с имбирем могут предупредить детские пищевые отравления.

Об этом заявили итальянские ученые, передает "Страна здоровья".

Дети, страдающие от пищевых отравлений, должны употреблять имбирь, ведь этот продукт помогает уменьшить выраженность таких симптомов как рвота и тошнота.

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Исследование показало, что имбирь можно использовать для лечения острого гастроэнтерита (тяжелый вид пищевого отравления, который вызывает сильную рвоту у большинства детей).

Пероральный прием имбиря при остром гастроэнтерите является безопасным, хорошо переносится детьми и является эффективным для снижения продолжительности и тяжести рвоты.

Специя сокращает количество клеток, вызывающих неприятные симптомы у детей, положительно влияя на мозг и кишечник.

Продолжительность недомоганий в группе на имбире сокращается на 28%. Отметим, что имбирное печенье и пиво, возможно, не содержат достаточного количества этого продукта, который имеет лечебный эффект.

Кроме того, белый имбирь довольно эффективно борется с токсикозом беременных.

Теги: Дети отравление Здоровье Здоровое питание Лечение
Источник: 24 Канал
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