Назван размер груди, которым больше всего довольны женщины
Согласно недавнему исследованию пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors, женщины с третьим размером считают себя наиболее счастливыми.
Согласно данным исследования, 39 процентов обладательниц третьего размера заявили, что полностью удовлетворены своим телом и жизнью. В то же время четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, а первому – 34 процента, сообщает The Sun.
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Женщины с третьим размером груди считают себя наиболее счастливыми
Что касается пятого размера груди, то только 27 процентов женщин оказались довольны. В целом же была опрошена 871 женщина.
Женщины с большим размером груди жаловались на то, что их не воспринимают всерьез.
"Мне пришлось учиться правильно вести себя и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня гиперсексуальной", – отметила одна из опрошенных.
При этом маленький размер груди может провоцировать неуверенность женщины в себе.
"Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", – высказалась другая.
При этом на вопрос об уменьшении и увеличение груди только 18 процентов дали положительный ответ.