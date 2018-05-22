Назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

Согласно недавнему исследованию пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors, женщины с третьим размером считают себя наиболее счастливыми.

Согласно данным исследования, 39 процентов обладательниц третьего размера заявили, что полностью удовлетворены своим телом и жизнью. В то же время четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, а первому – 34 процента, сообщает The Sun.

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Женщины с третьим размером груди считают себя наиболее счастливыми

Что касается пятого размера груди, то только 27 процентов женщин оказались довольны. В целом же была опрошена 871 женщина.

Женщины с большим размером груди жаловались на то, что их не воспринимают всерьез.

"Мне пришлось учиться правильно вести себя и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня гиперсексуальной", – отметила одна из опрошенных.

При этом маленький размер груди может провоцировать неуверенность женщины в себе.

"Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", – высказалась другая.

При этом на вопрос об уменьшении и увеличение груди только 18 процентов дали положительный ответ.