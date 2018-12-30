Назван лучший тренер Украины в 2018 году

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года. Наставник "Александрии" Владимир Шаран стал самым лучшим тренером года.

На зимний перерыв его "Александрия" пошла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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На втором месте расположился тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич – третий.

В пятерке также Юрий Бакалов ("Львов") и Юрий Вернидуб ("Заря").

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