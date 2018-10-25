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      Назван самый популярный модный бренд 2018 года

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      Показ Off-White
      Показ Off-White / Фото из открытых источников

      До конца 2018 года осталось больше двух месяцев, а эксперты известных компаний уже начали составлять первые итоги года. Аналитический ресурс о моде The Lyst назвал бренд, получивший наибольшую популярность в фэшн-индустрии в этом году.

      Об этом сообщают на сайте компании.

      Следовательно, наиболее востребованной и революционной модной маркой 2018 года стал Off-White креативного директора Вирджила Абло. Второе и третье место между собой соответственно разделили Gucci и Balenciaga.

      Читайте также: Белла Хадид и Кендалл Дженнер на показе Off-White: эффектный выход моделей

      Для определения лучших брендов эксперты учитывали количество бестселлеров, выпущенных модными домами, а также цены акций и масштабирование. Что интересно, четвертое место занял модный спортивный бренд Nike, но здесь тоже не обошлось без влияния Вирджила Абло, ведь он в этом году активно сотрудничал с маркой и выпускал коллекции с общими логотипами.

       

      В десятку других популярных брендов 2018 года вошли Prada, Versace, Yeezy, Vetements, Fendi и Valentino.

      Что известно о бренде Off-White?Итальянский бренд одежды был создан еще в 2012 году в Милане известным американским дизайнером Вирджилом Абло. Бренд Off-White специализируется на создании уличной одежды с сезонной периодичностью, а также часто выпускает модные коллаборации с другими брендами. С годами модный лейбл достигал все большей популярности, одевая лучших звезд мирового шоу-бизнеса.

      Сегодня же вещи Off-White примеряют такие знаменитости как Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Рианна, Бейонсе, Jay-Z, Канье Уэст, Ким Кардашян, Дрейк, Джастин Бибер, A $ AP Rocky и многие другие.

      Теги: LifeStyle Мода рейтинги
      Источник: 24 Канал
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