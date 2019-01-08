Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

Уже в четверг, 10-го января, стартует очередной этап Кубка мира – в немецком Оберхофе. Несмотря на расширенную программу этапа, тренеры мужской и женской сборной решили использовать расширенный состав, взяв по одному запасному биатлонисту.

Читайте также: Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины Следовательно, Украину на этапе в Оберхофе будут представлять Артем Прима, Дмитрий Подручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко у мужчин. Женский состав: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.