15:02
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

      32 Читати новину українською
      Украинские биатлонисты
      Украинские биатлонисты / biathlon.com.ua

      Уже в четверг, 10-го января, стартует очередной этап Кубка мира – в немецком Оберхофе. Несмотря на расширенную программу этапа, тренеры мужской и женской сборной решили использовать расширенный состав, взяв по одному запасному биатлонисту.

      Читайте также: Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины

      Следовательно, Украину на этапе в Оберхофе будут представлять Артем Прима, Дмитрий Подручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко у мужчин. Женский состав: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

      Теги: Анастасия Меркушина Валентина Семеренко Вита Семеренко Юлия Джыма Елена Пидгрушна Артем Тищенко Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      сегодня , 15:00 Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      Ян Валетов 6
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 14:01 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 561
      Як за сприяння Порошенка олігарх Ахметов безкарно наживається на українцях
      сегодня , 13:03 Як за сприяння Порошенка олігарх Ахметов безкарно наживається на українцях
      Сергій Лещенко 295
      Томос как оберег от Кремля
      сегодня , 12:00 Томос как оберег от Кремля
      Юрій Бутусов 485
      Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      сегодня , 10:00 Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      532
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Клубы из Гибралатара против Украины в ЛЧ, Суперкубок УЕФА в Уэльсе
       20 сентября 2013 , 19:13
      "Шахтер" возмущен тем, что террористы остановили клубный автобус
       21 мая 2014 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук