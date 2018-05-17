Названа дата последнего матча Джанлуиджи Буффона

Один из самых известных голкиперов в истории футбола объявил, что в субботу сыграет свой последний матч за "Ювентус", в форме которого провел семнадцать сезонов.

9-кратный чемпион Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что завершение замечательного путешествия он разделил с людьми, которые действительно заботились о нем.

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По словам Буффона, у него есть несколько интересных предложений, одно из которых занять руководящую должность в "Ювентусе". Впрочем, другие касаются продолжения профессиональной карьеры. Но Джанлуиджи не исключил такой возможности.

Я очень горжусь тем, что к сорока годам мог выступать на своем уровне и уровне "Ювентуса". Следующие два-три дня будут переполнены эмоциями и только после них я решу, что делать дальше,

– ответил Буффон.

Поэтому девять титулов чемпиона Италии, звание чемпиона мира и более тысячи официальных матчей за спиной могут быть еще не итоговым результатом Буффона.