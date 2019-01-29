Украинец Деревянченко узнал дату боя с Кулкаем

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) проведет следующий бой против немецкого боксера Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко и Джеком Кулкаем состоится 13 апреля в Миннеаполисе, США. Поединок состоится в андеркарте боя Питер Куиллин – Калеб Труакс в США.

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Кулкай сообщил, что его бой против Сергея Деревянченко за звание обязательного претендента на пояс IBF состоится в андеркарте боя Питер Куиллин – Калеб Труакс 13 апреля в американском Миннеаполисе,

– сообщил редактор портала Talksport Майкл Бенсон.

Победитель боя Деревянченко – Кулкай станет следующим соперником для победителя боя Дэниэл Джейкобс – Сауль Альварес, который состоится 4 мая.

Ранее Деревянченко сделал прогноз на бой самого богатого боксера мира Сауля Альвареса против американца Дэниэла Джейкобса, которому украинец проиграл в октябре 2018 года, и заявил, что хочет боксировать против обоих этих боксеров.

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