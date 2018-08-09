Названа опасность от устранения волос в зоне бикини

Несмотря на распространенные модные тренды, на самом деле бритьё в зоне бикини может быть вредным для вашего здоровья, так как волосяной покров не только защищает вашу кожу, но и сам процесс устранения волос может иметь негативные последствия.

Об этом рассказала гинеколог британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей в комментарии ресурса The Independent.

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По ее словам, женщины, следуя за навязчивым стандартом красоты, сбривают волосы, которые на самом деле улучшают состояние органов половой сферы.

Как объясняет эксперт, волосы в половой зоне необходимо для поддержания гигиены и предотвращения воспалительных процессов. В частности, волосы создают естественный барьер, снижают контакт интимной зоны с вирусами и бактериями, а также защищают кожу.

"Волосы защищает от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм инородных частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролирует увлажненность интимной зоны, снижают шанс получить грибковую инфекцию", – подчеркивает гинеколог.

В то же время Ванесса Маккей добавляет, что устранение волос с помощью бритья или горячего воска создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, а это может спровоцировать воспаление и человек даже может инфицироваться.

"Собственный покров снижает риск контакта "кожа к коже" с партнером, который может иметь заболевания, передающиеся половым путем (например, вирусом папилломы человека) и помогают избежать заражения", – заключает специалист.

К слову, не теряет популярность и наращивание волос. Однако часто такая процедура подходит не всем, а у тех, кто ее делает, могут возникать побочные эффекты.