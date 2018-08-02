Названа опасность употребления алкоголя после рождения ребенка

Употребление алкоголя женщинами во время грудного вскармливания может привести к серьезным нарушениям развития мозга у детей.

Об этом заявили австралийские ученые из университета Маккуори в Сиднее, сообщает MedicalXpress.

Исследование, в котором приняли участие более 5 тысяч детей и их матери, длилось больше 10 лет. Ученые спрашивали женщин, пили ли они алкоголь во время кормления грудью и в каких количествах. Умственное развитие детей оценивалось каждые два года.

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В результате выяснилось, что уровень употребления спиртного во время кормления повлек ухудшение навыков мышления у детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет.

По мнению специалистов, алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте. Кроме того, этиловый спирт может непосредственно повреждать клетки мозга или влиять на цикл сна и бодрствования у малышей.

Следовательно, ученые рекомендуют женщинам, которые кормят грудным молоком младенцев, воздержаться от употребления алкоголя и курения сигарет.

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