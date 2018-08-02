11:25
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и роды
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Названа опасность употребления алкоголя после рождения ребенка

39 Читати новину українською
Названа опасность употребления алкоголя после рождения ребенка
Названа опасность употребления алкоголя после рождения ребенка / unsplash.com

Употребление алкоголя женщинами во время грудного вскармливания может привести к серьезным нарушениям развития мозга у детей.

Об этом заявили австралийские ученые из университета Маккуори в Сиднее, сообщает MedicalXpress.

Исследование, в котором приняли участие более 5 тысяч детей и их матери, длилось больше 10 лет. Ученые спрашивали женщин, пили ли они алкоголь во время кормления грудью и в каких количествах. Умственное развитие детей оценивалось каждые два года.

Читайте также: Секреты грудного вскармливания: 5 советов от Минздрава

В результате выяснилось, что уровень употребления спиртного во время кормления повлек ухудшение навыков мышления у детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет.

По мнению специалистов, алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте. Кроме того, этиловый спирт может непосредственно повреждать клетки мозга или влиять на цикл сна и бодрствования у малышей.

Следовательно, ученые рекомендуют женщинам, которые кормят грудным молоком младенцев, воздержаться от употребления алкоголя и курения сигарет.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Дети Алкоголь Беременность и роды
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
сегодня, 09:01 Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
Тетяна Бучок
Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
сегодня, 08:40 Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
Павло Казарін
Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
сегодня, 08:08 Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
1 августа, 22:01 За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
Ілля Лукаш
ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
1 августа, 21:03 ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук