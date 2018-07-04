Названа причина смерти звезды российского КВН Аслана Алборова
Источник из окружения участника КВН из команды "Пирамида" Аслана Алборова сообщил причину смерти юмориста. Так, известно, что Алборов совершил самоубийство.
Об этом сообщает ТАСС.
24 канал сообщал, что в России в ночь на 4 июля умер Аслан Алборов – 33-летний участник команды КВН "Пирамида".
"Аслан наложил на себя руки в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин", – рассказал товарищ Алборова.
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Известно, что на момент своей смерти Аслан отдыхал вместе с женой за городом на базе отдыха. Его близкий друг Сослан Плиев рассказал, что тело умершего юмориста должны доставить во Владикавказ.
Но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега умер,
– рассказали коллеги Алборова с северо-осетинского канала "Осетия-Ирыстон".
Прощание c Асланом Алборовым пройдет во Владикавказе 6 июля 2018 года.