Названа причина сокращения продолжительности жизни человека
Ученые из Инженерной школы Кокрелл в Техасском университете исследовали влияние загрязнения воздуха определенными частицами.
Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, пишет Phys.org.
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Они изучили влияние твердых частиц РМ2.5 размером менее 2,5 микрометра. Частицы способны проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака.
Исследование показывает, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, загрязненный воздух сокращает жизнь человека на один год.
Это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективных лекарств от рака легких или груди. В Индии и Китае улучшения качества воздуха могло бы на 15-20% увеличить шансы 60-летних стариков дожить до 85 лет.
Что такое частицы РМ2.5?
Это загрязнитель воздуха, в состав которого входят твердые частицы и капли жидкости размером от 10 нанометра до 2,5микрометра. Они представляют наибольшую опасность для организма.
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