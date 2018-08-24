Названа причина сокращения продолжительности жизни человека

Ученые из Инженерной школы Кокрелл в Техасском университете исследовали влияние загрязнения воздуха определенными частицами.

Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, пишет Phys.org.

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Они изучили влияние твердых частиц РМ2.5 размером менее 2,5 микрометра. Частицы способны проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака.

Исследование показывает, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, загрязненный воздух сокращает жизнь человека на один год.



Карта загрязненности воздуха

Это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективных лекарств от рака легких или груди. В Индии и Китае улучшения качества воздуха могло бы на 15-20% увеличить шансы 60-летних стариков дожить до 85 лет.

Что такое частицы РМ2.5?

Это загрязнитель воздуха, в состав которого входят твердые частицы и капли жидкости размером от 10 нанометра до 2,5микрометра. Они представляют наибольшую опасность для организма.

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