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Названа самая дешевая авиакомпания мира

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Австралиський лоукостер Tigerair назван самым дешевым в мире
Австралиський лоукостер Tigerair назван самым дешевым в мире / Соцсети

Австралийский лоукостер Tiger Air, осуществляющей исключительно внутренние авиаперелеты, оказался самой дешевой авиакомпанией мира. Стоимость одного километра у этого перевозчика составляет около 1,5 гривны.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга мировых цен на полеты, который недавно составил ресурс планирования путешествий Rome2Rio.

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Таким образом, Tigerair Australia оказался на первой строчке со стоимостью за 1 километр в 0,06 доллара (1,56 гривны), на втором месте среди самых дешевых разместилась авиакомпания AirAsia X (0,07 доллар за километр, или 1,82 гривны) , а третьим идет Indonesia AirAsia (0,08 доллара или 2,08 гривны).

Заметим, что в первую десятку также попал Ryanair, недавно зашедший в Украину, – 0,1 доллара за километр (2,6 гривны). Кроме того, среди 50 самых дешевых авиакомпаний мира оказался Wizz Air с 0,13 доллара за 1 километр (3,38 гривны).

Авіакомпанії, перевізники, польоти, лоукости, гроші, рейтинг найдешевших
50 самых дешевых авиакомпаний мира

Если же принимать во внимание только международных авиаперевозчиков, то в первой сотне фигурирует и украинская авиакомпания, а именно Международные авиалинии Украины, – стоимость одного километра здесь составляет 0,15 доллара, или 3,9 гривны.

Зато последние места вышеупомянутого рейтинга занимают две непальские (Yeti Airlines с 1,08 доллара за километр и Buddha Air с 1,18 доллара за километр) и одна американская (Charterlines с 1.26 доллара за километр) авиакомпании. Все они являются внутренними перевозчиками.

Теги: Новости Украины LifeStyle рейтинги Индонезия Деньги Wizz Air Ryanair Австралия Путешествия авиация
Источник: 24 Канал
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