09:04
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Названа самая полезная утренняя привычка

205 Читати новину українською
Названа самая полезная утренняя привычка
Названа самая полезная утренняя привычка / fw.ua

Одна простое действие, которое следует сделать своим утренним ритуалом, поможет сохранить вам хорошее самочувствие и крепкое здоровье на годы.

Специалисты рекомендуют пить один большой стакан воды (до 0,5 литра) каждое утро после пробуждения, передает Сosmo.

Читайте также: Что добавить в кофе, чтобы придать ему полезные свойства: простые секреты

Вода помогает подготовить желудочно-кишечный тракт к работе. Также она помогает очистить организм от шлаков и токсинов.

Кроме этого, обычная вода обладает легким слабительным эффектом, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Диетологи отмечают, что такая утренняя процедура способствует еще и избавлению от лишнего веса и ускорению обмена веществ.

Если обычную воду вам надоело пить или она вам кажется невкусной – добавьте в нее несколько листочков мяты, лимонного сока или меда.

Вранці після пробудження варто випити склянку води – це допоможе організму налаштуватись на роботу
Утром после пробуждения следует выпить стакан воды – это поможет организму настроиться на работу

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Советы Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
сегодня, 09:01 Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
Інна Жолобович
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1060
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Для Трампа настали історичні часи?
сегодня, 08:42 Для Трампа настали історичні часи?
Ігор Лапін
Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
сегодня, 08:00 Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук