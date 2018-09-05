Названа самая полезная утренняя привычка

Одна простое действие, которое следует сделать своим утренним ритуалом, поможет сохранить вам хорошее самочувствие и крепкое здоровье на годы.

Специалисты рекомендуют пить один большой стакан воды (до 0,5 литра) каждое утро после пробуждения, передает Сosmo.

Читайте также: Что добавить в кофе, чтобы придать ему полезные свойства: простые секреты

Вода помогает подготовить желудочно-кишечный тракт к работе. Также она помогает очистить организм от шлаков и токсинов.

Кроме этого, обычная вода обладает легким слабительным эффектом, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Диетологи отмечают, что такая утренняя процедура способствует еще и избавлению от лишнего веса и ускорению обмена веществ.

Если обычную воду вам надоело пить или она вам кажется невкусной – добавьте в нее несколько листочков мяты, лимонного сока или меда.



Утром после пробуждения следует выпить стакан воды – это поможет организму настроиться на работу

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.