Названа самая популярная сумка в Instagram
Специалисты из Британии определили самую популярную в Instagram сумку на основе хэштэгов. Так, больше всего снимков пользователи опубликовали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes.
Как сообщает Mirror, в целом в соцсети оказалось более четырех миллионов публикаций с сумкой Birkin от Hermes.
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Виктория Бэкхем с сумкой Birkin
Вторую позицию заняла сумка Balenciaga City Bag. С этим аксессуаром более 477 тысяч публикаций.
Третья по популярности сумка – Fendi Peekaboo Satchel. С ней 422 тысячи публикаций.
Также эксперты назвали наиболее инстаграмные туфли и аксессуары. Чаще всего пользовательниц выкладывали фото в туфлях Rockstud итальянского люксового бренда Valentino (около 12 тысяч публикаций).
А самый популярный в Instagram бренд солнечных очков – Ray Ban. Эту компанию на фотографиях отметили почти 190 тысяч раз.
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