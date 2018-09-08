Названа самая популярная сумка в Instagram

Специалисты из Британии определили самую популярную в Instagram сумку на основе хэштэгов. Так, больше всего снимков пользователи опубликовали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes.

Как сообщает Mirror, в целом в соцсети оказалось более четырех миллионов публикаций с сумкой Birkin от Hermes.

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Виктория Бэкхем с сумкой Birkin

Вторую позицию заняла сумка Balenciaga City Bag. С этим аксессуаром более 477 тысяч публикаций.

Третья по популярности сумка – Fendi Peekaboo Satchel. С ней 422 тысячи публикаций.

Также эксперты назвали наиболее инстаграмные туфли и аксессуары. Чаще всего пользовательниц выкладывали фото в туфлях Rockstud итальянского люксового бренда Valentino (около 12 тысяч публикаций).

А самый популярный в Instagram бренд солнечных очков – Ray Ban. Эту компанию на фотографиях отметили почти 190 тысяч раз.