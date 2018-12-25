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      Названа сборная футболистов 2018 года по данным InStat: не обошлось без неожиданностей

      43 Читати новину українською
      Роналду та Мессі потарпили у список InStat
      Роналду та Мессі потарпили у список InStat

      Авторитетный портал футбольной статистики опубликовал свою сборную 2018 года. Туда попали те игроки, которые набрали больше всего баллов на своих позициях.

      Среди сборных в этой команде трое представителей сборной Франции, которая стала чемпионом мира в 2018 году. Еще по два представителя в сборных Португалии и Аргентины.

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      Относительно клубов, то среди лидеров "Ювентус" и ПСЖ – по два игрока. Но стоит заметить, что Криштиану Роналду половину 2018 года провел в мадридском "Реале" и только летом перебрался в итальянский клуб.

      В общем получилась схема 3-1-4-2.

      Вратарь Уго Льорис ( "Тоттенхэм" и сборная Франции)
      Защитники: Эмерик Ляпорт ( "Манчестер Сити" и сборная Франции), Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль" и сборная Нидерландов), Матс Хуммельс ( "Бавария" и сборная Германии)
      Полузащитники: Поль Погба ( "Манчестер Юнайтед" и сборная Франции), Жоау Канселу ( "Ювентус" и сборная Португалии), Неймар (ПСЖ и сборная Бразилии), Эден Азар ( "Челси" и сборная Бельгии), Анхель Ди Мария (ПСЖ и сборная Аргентины)
      Нападающие: Криштиану Роналду ( "Ювентус" и сборная Португалии), Лионель Месси ( "Барселона" и сборная Аргентины).

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      К слову, обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич не попал в список одиннадцати лучших игроков.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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